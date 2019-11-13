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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)
13.11.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Ölü bulunan İngiliz ajanın evinden harita ve kroki çıktı

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Ölü bulunan İngiliz ajanın evinden harita ve kroki çıktı

İstanbul  Karaköy'de ev olarak da kullandığı ofisinin önünde ölü bulunan eski MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ön otopsisi tamamlandı. İlk belirlemelerde ölüm nedeni yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olarak tespit edilen Le Mesurier'in kesin ölüm nedeni, alınan kan örneğine yapılan incelemeyle ortaya çıkacak. Evinden harita ve krokiler çıktığı öne sürülen eski istihbarat subayının ölümündeki soruşturmaya cinayet büronun yanı sıra Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu.

Beyoğlu Karaköy’deki ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbaratı MI6 ajanı James Gustag Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Tüm detayların tek tek incelenip, araştırıldığı soruşturma kapsamında Le Mesurier'in Adli Tıp Kurumu’ndaki ilk otopsisi tamamlandı. Eski ajanın ölüm nedeninin ilk bulgulara göre yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olduğu ortaya çıktı.

KAN SONUCUNA GÖRE OTOPSİ RAPORU HAZIRLANACAK

James Gustag Edward Le Mesurier'in cesedinden kan örneği alındığı, kanda yapılacak laboratuvar incelemesinin tamamlanmasıyla da kesin ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi. Kanda Le Mesurier'in ölmeden önce hap ya da uyuşturucu alıp almadığı da araştırılacak. Yapılacak incelemenin önümüzdeki hafta tamamlanması beklendiği, gelen inceleme sonunda da kesin ölüm nedeninin yer alacağı otopsi raporunun hazırlanacağı kaydedildi.

EVDE HARİTA VE KROKİLER BULUNDU

Olayın ardından polis ekiplerinin, Le Mesurier'in 1 yıllık eşi ile yaşadığı evde yaptığı araştırmada harita ve krokiler bulunduğu iddia edildi. Harita ve krokilerin nereye ait olduğu ise araştırılırken, soruşturmaya İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nin yanı sıra Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu.

ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ

Ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Cenazenin saat 21.00 sıralarında THY uçağıyla İngiltere'ye götürüleceği öğrenildi.

Ölü bulunan İngiliz ajanın evinden harita ve kroki çıktı

Ölü bulunan İngiliz ajanın eşi Asayiş Şubede
Ölü bulunan İngiliz ajanın eşi Asayiş Şube'de

 

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