Oltu Çayı'nda feci olay! AFAD ekipleri bölgeye gönderildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOltu Çayı'nda feci olay! AFAD ekipleri bölgeye gönderildi
GeriGündem Oltu Çayı'nda feci olay! AFAD ekipleri bölgeye gönderildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)
02.05.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Oltu Çayı'nda feci olay! AFAD ekipleri bölgeye gönderildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oltu Çayı'nda feci olay! AFAD ekipleri bölgeye gönderildi

ERZURUM'da Feyzullah Bektaş (80), dengesini kaybederek düştüğü Oltu Çayı'nda kayboldu. Bektaş'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

6
  • Oltu Çayında feci olay
  • Oltu Çayında feci olay
  • Oltu Çayında feci olay
  • Oltu Çayında feci olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Oltu ilçesine bağlı Toklu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Oltu çayından su almaya giden Feyzullah Bektaş dengesini kaybederek suya düştü.

Yaşlı adam akıntıya kapıldı. Eşi Seher Bektaş'ın çığlıkları üzerine gelen köylüler suya düşen Feyzullah Bektaş'ı aramaya çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine AFAD ekipleri bölgeye gönderildi.

Köy Muhtarı Erdi Bektaş, Oltu çayına düşen Feyzullah Bektaş'ın su alırken çaya düştüğünü söyledi. Suda kaybolan yaşlı adamın bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

EŞİ UYARMIŞ

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Toklu köyünde suya düşen Feyzullah Bektaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri Oltu Çayı kenarını tararken, 112 ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Eşine Oltu Çayı yerine çeşmeye gitmesini söylediğini belirten Seyran Bektaş (78), "Bostan için su getirecekti. Eşime 'çay kenarına inme su çok, düşer boğulursun' dedim dinlemedi. 'Çeşme uzak, çay daha yakın' diyerek gitti. Bir an suda sadece kafasını gördüm. Biraz sonra tamamen kayboldu" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Yıkım başladı

'Bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum'

Yaşadıklarını anlattı: 'Canavarlar vardı'

'Yunan polisi dövüp Türkiye'ye gönderdi' iddiası