Oltu Çayı'nda feci olay!
Erzurum'un Oltu ilçesinde çaya düşerek kaybolan kişi ölü olarak bulundu.
İlçenin Toklu Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Fevzi Bektaş, Oltu Çayı'ndan bahçesine su almak isterken yağış ve eriyen kar sebebiyle debisi yükselen çaya düştü.
Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Bektaş, yakınlarınca bulunamayınca jandarmadan yardım istendi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye görevlilerince Bektaş'ın bulunması amacıyla arama çalışması başlatıldı.
Bektaş, ekiplerce saatlerce çay ve çevresinde arandı.
Aramalar sonucu akıntıyla uzun süre sürüklendiği anlaşılan Bektaş'ın cansız bedeni, çayın Köprübaşı Mahallesi mevkisinde bulundu.
Kıyıya alınan Bektaş'ın cesedinin, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.
EŞİ UYARMIŞ
Eşine Oltu Çayı yerine çeşmeye gitmesini söylediğini belirten Seyran Bektaş (78), "Bostan için su getirecekti. Eşime 'çay kenarına inme su çok, düşer boğulursun' dedim dinlemedi. 'Çeşme uzak, çay daha yakın' diyerek gitti. Bir an suda sadece kafasını gördüm. Biraz sonra tamamen kayboldu" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle