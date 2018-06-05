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    Oltaya takıldı, görenler şaşırdı

    Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA)
    05.06.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

    İZMİR Kordon’da bir vatandaşın oltasına vatoz balığı takılması sahildeki vatandaşları heyecanlandırdı. Meraklı bakışlar altında 15 dakika boyunca balığı karaya çıkartmaya çalışan amatör balıkçı, başarısız olunca oltanın misinasını keserek vatoz balığını tekrar özgürlüğüne bıraktı.

    Konak Kordon’da sahilde balık tutup restoranlara satarak geçimini sağlayan bir vatandaşın oltasına sabah saatlerinde vatoz balığı takıldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca balığı kıyıya çıkarmaya çalışan vatandaşa, sahildeki diğer balık tutanlar ile iş yerlerine giden vatandaşlar ilgi gösterdi.

    Oltaya takıldı, görenler şaşırdıÇevresindekilerin meraklı bakışları altında kıyılarda ender görülen vatoz balığını tutmaya çalışan amatör balıkçı, balığın büyük ve hareketli olması nedeniyle hayli zorlandı.

    Oltaya takıldı, görenler şaşırdıEn az 5 kilogram olduğu tahmin edilen vatoz balığını tutma çabası sonuç vermeyince oltanın misinası kesen vatandaş, balığı tekrar denize bıraktı. 

     

    Etiketler: İzmir , vatoz balığı
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