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    Oltasına takıldı: 2 metre 35 kilo

    AA
    02.07.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

    Amasya'nın Yeşilırmak Nehri'nde 35 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

    Kentte balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu'nun oltasına, Yeşilırmak'ta avlanırken büyük bir balık takıldı. Balığın büyüklüğü nedeniyle oltayı çekemeyen Eftelioğlu'na arkadaşları yardım etti.

    Kıyıya çıkarılan balığın, 35 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı olduğu belirlendi.

    İş yerine götürdüğü balığı bir süre sergiledikten sonra satmak için parçalara ayıran Eftelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır Yeşilırmak'tan böyle büyüklükte balık çıkmadığına dikkati çekerek "Bu balığı Yeşilırmak'tan tuttuk, 2 metre boyu var. Kilosu 35, uzun zamandır da çıkmıyordu. Şimdi çıkmaya başladı. İnşallah bundan sonra da bol olacak. Kilosunu da 40 liradan satacağız." dedi.

    Etiketler: amasya , büyük balık , son dakika , haberler
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