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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MANİSA (İHA)
14.08.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar: Altın elimizde kaldı...

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Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar: Altın elimizde kaldı...

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden, daha sonra ölüm yasağını kaldırdığını açıklayarak, mahallesinde ilk ölene çeyrek altın takacağını belirtmesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen Muhtar Bilal Arslan, mahallelerinde halen ölenin olmadığını ve altının ellerinde kaldığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Tirkeş Mahallesi’nde eskiyen camilerinin yıkılması sırasında tabut ve musalla taşının da kırılması üzerine mahallede ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden ve ölüm yasağını kaldırdıktan iki gün sonra kayınbabası vefat eden Muhtar Bilal Arslan, samimi konuşması ve üslubu ile sosyal medyada fenomen olmuştu

Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl camilerinin yıkılmasından ve tabutlarının kırılmasından dolayı ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden Muhtar Bilal Arslan, ölüm yasağını kaldırdığını ve Almanya'dan gelen tabuta girecek ilk kişiye çeyrek altın takacağını duyurmuştu. Sosyal medyada adeta fenomen olan Muhtar Arslan'ın ölüm yasağını kaldırmasından bu yana yaklaşık 1 yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen halen ölenin olmadığı mahallede çeyrek altın da muhtar Arslan'ın elinde kaldı.

"ÇEYREK ALTIN ELİMİZDE, TALİHLİSİNİ BEKLİYORUZ"

Camilerini bitirdiklerini ve Almanya'dan gelen tabutlarının da hazır olduğunu söyleyen Muhtar Arslan, "Camimizi bitirdik. Camimiz tamam, tabutumuz tamam. Ölen kişiye çeyrek altın kampanyamız vardı, halen devam ediyor. Şu anda çeyrek altın elimizde kaldı, ölen kişi yok. Kampanyamız devam etmektedir. Halen daha çeyrek altın elimizde, talihlisini bekliyoruz. Ölüm yasağını kaldırdık. Bir zamanlar ölüm yasağı koymuştuk. Tabut hala kullanılmadı. Tabutun bakımları temiz duruyor. Şu an talihlilerimizi bekliyoruz" dedi.

Mahallede suların akmamasından yakınan Muhtar Arslan, "Camimiz tamam, tabutumuz tamam ama köyümüzde bir yudum su yok. Abdestsiz mi gömelim cenazeleri?" diye konuştu.

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