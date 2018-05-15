Ölmemek için kadın ve çocukları kendisine siper etti...

Mersin'de bir kişi, daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahsı, bakkal dükkanının önünde silahla öldürdü. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, hayatını kaybeden şahsın ölmemek için zanlının eşi ve çocuklarını siper etmesi ise görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede market işletmeciliği yapan Nusret K., ailesi ile birlikte dükkanda olduğu sırada Deniz F. isminde bir şahıs geldi. Şahsın daha önce kendisini dolandırdığını ileri süren market sahibi, dükkanında bulunan pompalı tüfeğini çekerek, vurmak istedi. Bu sırada dışarı kaçan Deniz F., ölmemek için market sahibinin eşi ve çocuklarını kendisine siper etti. Bir süre Nusret K.'yı ikna etmeye çalışan Deniz F., daha sonra bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre kaçabilen Deniz F., Nusret K'nın açtığı ateş sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Bölgede kapsamlı çalışma başlatan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı suç aletiyle birlikte yakaladı. Hayatını kaybeden şahıs ile hastane morguna kaldırıldı.

Zanlı emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nusret K., "Çocuklarım için öldürdüm. Beni dolandırmıştı. Pişmanım" dedi.

ÖLMEMEK İÇİN KADIN VE ÇOCUKLARI KENDİSİNE SİPER ETTİ

Öte yandan, hayatını kaybeden şahsın ölmemek için market sahibinin eşi ve çocuklarını kendisine siper etmesi de güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde elindeki pompalı tüfeği Deniz F.'ye çeviren Nusret K., bir şeyler söylüyor. Bu sırada vurulmamak için zanlının eşi ve çocuklarını önüne alarak korunmaya çalışan Deniz F., bir ara çocuklarından birini de kucağına alarak kaçmaya çalışıyor. Bir süre dükkan önünde market sahibini ikna etmeye çalışan Deniz F., olay yerinden uzaklaşırken, açılan ateş sonucunda hayatını kaybediyor.