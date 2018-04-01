Ã–lmeden Ã¶nceki son paylaÅŸÄ±mÄ± dikkat Ã§ekti! Katil zanlÄ±sÄ± baÄŸ evinde yakalandÄ±

Olay, dÃ¼n saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Kocasinan ilÃ§esi ArgÄ±ncÄ±k Horsana Ã‡ayÄ±rÄ±â€™nda meydana geldi. Ä°nÅŸaat iÅŸiyle uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilen eski ortaklar Deniz Vural ile Serdar U. arasÄ±nda alacak verecek meselesi yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga sÄ±rasÄ±nda Serdar U. yanÄ±ndaki tabancayla Deniz Vuralâ€™a ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rÃ¼p, kaÃ§tÄ±. Deniz Vuralâ€™Ä±n cenazesi, otopsisi yapÄ±lmak Ã¼zere EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, olayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an Serdar U.â€™yu yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. KaÃ§tÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n plakasÄ±nÄ± belirleyen polis ekipleri, 00.30 sÄ±ralarÄ±nda Serdar U.â€™yu bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n baÄŸ evinde yakaladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin bugÃ¼n adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Deniz Vuralâ€™Ä±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde hayatÄ±nÄ± kaybetmeden Ã¶nce, 'Åžerefsizce ÅŸan ÅŸÃ¶hret iÃ§inde yaÅŸamaktansa, ÅŸereflice hak olan Ã¶lÃ¼mÃ¼ tercih ederimâ€™ paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.