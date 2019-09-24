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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.09.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Ölmeden önce katilinin adını söylemişti! İstenen ceza belli oldu

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Ölmeden önce katilinin adını söylemişti! İstenen ceza belli oldu

Bursa’da arkadaşıyla alkol alırken başka bir araçtan ateş açılması sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlılarının müebbet hapsi talep edildi.

2017 yılı Mayıs ayında Yıldırım’a bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Karaca (38), Engin U. (37) ile birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada başka bir araçtan ateş açılması sonucu iki arkadaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Karaca hayatını kaybetti.

Polis, 16 DF 532 plakalı araçtan ateş edildiğini tespit etti. Olayla alakalı gözaltına alınan Cevat Ş. (44) ile İdris D. (43) tutuklandı.

Mehmet Karaca’yı öldürdüğü, Engin U.’yu da yaraladığı öne sürülen ve haklarında "kasten adam öldürmek" müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Cevat Ş. ile arkadaşı İdris D.’nin yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanıklar, eski savunmalarını tekrarlayarak, üzerilerine atılı suçları kabul etmedi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında maktul Mehmet Karaca ve arkadaşı Engin U.’nun odun depoları üzerindeki çalılıkta içki içtiğini, bu sırada Cevat Ş. ile İdris D.’nin farları açık şekilde araçtan inmeden yanlarına yaklaşarak ateş etmeye başladığını bildirdi. Mehmet Karaca’ya 3, Engin U.’ya ise 2 mermi isabet etti. Hastaneye yaralı kaldırılan Mehmet Karaca, ölmeden önce polis ekiplerine kendisini vuranın Cevat Ş. olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların müddet talep etmesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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