CHP’li Utku Çakırözer, Yargıtay’ın yeniden milletvekili seçilmesine rağmen kendisini tahliye etmeme kararını protesto etmek için ‘Bugünden itibaren mahkemeye ve ziyaretçi görüşüne çıkmama’ kararı alan Berberoğlu’nu ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

“Enis Berberoğlu, 405 gündür haksız hukuksuz ve adaletsiz bir biçimde özgürlüğünden, ailesinden ve sevdiklerinden mahrum. Anayasa’nın ‘dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin yeniden seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanacağı’ hükmüne dayanarak Berberoğlu için tahliye talebinde bulunuldu. Ancak Yargıtay vahim bir karara imza atarak bu talebi reddetti. Berberoğlu, bu vahim karar sonrasında artık mahkemelere çıkmama ve ailesi de dahil hiçbir ziyaretçisi ile görüşmeme kararı aldığını duyurdu.

HUKUK GARABETİ

Berberoğlu’nun hapiste geçen her günü ülkemiz adına büyük bir utanç ve hukuk garabetidir. Kendisi bir gazete haberi nedeniyle önce ömür boyu, sonra 25 yıl hapis cezasına son olarak da 5 yıl hapse mahkûm edildi. Ortada suç olmadığı mahkemeler tarafından defalarca dile getirilse de ne yazık ki olmayan bir suçtan mahkûmiyet yaratıldı. Bizler o özgür kalana kadar Adalet Yürüyüşü’ndeki kararlılığımızla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

SUÇLU DEĞİLİM SİYASİ TUTUKLUYUM

UTKU Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde de CHP PM üyesi eski milletvekili Eren Erdem’i ziyaret etti. Çakırözer, “Erdem’in FETÖ ile mücadele konusunda birçok kitapları, yazıları var. Ayrıca FETÖ’cü savcı ve hâkimlerin yürüttüğü Selam-Tevhid davasının müştekisi. Şimdi bu örgüte yardım ettiği suçlaması ile karşı karşıya kalması bir başka hukuk garabeti” diyerek Eren Erdem’in de bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Çakırözer, Erdem’in kendisine “Duruşmama iki ay kala kaçma tehlikesi var denerek tutuklanmış olmam kabul edilemez. Bugüne kadar 30’dan fazla yurtdışı seyahati yaptım. Kaçsam o zaman kaçardım. Ama ihtiyaç duymadım. Çünkü suçsuzum. Siyaseten tutukluyum. Bir an önce özgürlüğüme kavuşmak istiyorum” dediğini kaydetti.

405 GÜN OLDU

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 405 gündür cezaevinde.