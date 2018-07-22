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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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RİFAT BAŞARAN - ANKARA
22.07.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

‘Olmayan bir suçtan mahkûmiyet yaratıldı’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
‘Olmayan bir suçtan mahkûmiyet yaratıldı’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Maltepe Cezaevi’nde İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Silivri Cezaevi’nde de CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, yazar Ahmet Altan, sivil toplum örgütü kurucusu işadamı Osman Kavala ve üniversite öğrencisi Cihan Dağdelen’i ziyaret etti.

CHP’li Utku Çakırözer, Yargıtay’ın yeniden milletvekili seçilmesine rağmen kendisini tahliye etmeme kararını protesto etmek için ‘Bugünden itibaren mahkemeye ve ziyaretçi görüşüne çıkmama’ kararı alan Berberoğlu’nu ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

Enis Berberoğlu, 405 gündür haksız hukuksuz ve adaletsiz bir biçimde özgürlüğünden, ailesinden ve sevdiklerinden mahrum. Anayasa’nın ‘dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin yeniden seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanacağı’ hükmüne dayanarak Berberoğlu için tahliye talebinde bulunuldu. Ancak Yargıtay vahim bir karara imza atarak bu talebi reddetti. Berberoğlu, bu vahim karar sonrasında artık mahkemelere çıkmama ve ailesi de dahil hiçbir ziyaretçisi ile görüşmeme kararı aldığını duyurdu.

HUKUK GARABETİ

Berberoğlu’nun hapiste geçen her günü ülkemiz adına büyük bir utanç ve hukuk garabetidir. Kendisi bir gazete haberi nedeniyle önce ömür boyu, sonra 25 yıl hapis cezasına son olarak da 5 yıl hapse mahkûm edildi. Ortada suç olmadığı mahkemeler tarafından defalarca dile getirilse de ne yazık ki olmayan bir suçtan mahkûmiyet yaratıldı. Bizler o özgür kalana kadar Adalet Yürüyüşü’ndeki kararlılığımızla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

SUÇLU DEĞİLİM SİYASİ TUTUKLUYUM

UTKU Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde de CHP PM üyesi eski milletvekili Eren Erdem’i ziyaret etti. Çakırözer, “Erdem’in FETÖ ile mücadele konusunda birçok kitapları, yazıları var. Ayrıca FETÖ’cü savcı ve hâkimlerin yürüttüğü Selam-Tevhid davasının müştekisi. Şimdi bu örgüte yardım ettiği suçlaması ile karşı karşıya kalması bir başka hukuk garabeti” diyerek Eren Erdem’in de bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Çakırözer, Erdem’in kendisine “Duruşmama iki ay kala kaçma tehlikesi var denerek tutuklanmış olmam kabul edilemez. Bugüne kadar 30’dan fazla yurtdışı seyahati yaptım. Kaçsam o zaman kaçardım. Ama ihtiyaç duymadım. Çünkü suçsuzum. Siyaseten tutukluyum. Bir an önce özgürlüğüme kavuşmak istiyorum” dediğini kaydetti.

405 GÜN OLDU

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 405 gündür cezaevinde.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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