Olgun Hamarat kimdir ve neden vefat etti?
Televizyon programları ile tanınan Olgun Hamarat, geçtiğimiz hafta geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybetti. Peki, Olgun Hamarat kimdir ve neden vefat etti? İşte, televizyon programlarında esprili kişiliği ile dikkat çeken Olgun Hamarat hakkında bazı bilgiler
İstanbul Barosuna kayıtlı olan Olgun Hamarat, Kars'ın Susuz ilçesinin Çamçavuş köyünde dünyaya gelmiştir. Önce polis olan ve daha sonra hukuk okuma kararı veren Olgun Hamarat, polislik görevini yerine getirirken Hukuk Fakültesini bitirdi.
Televizyon programlarında esprili kişiliği ile sevilen evli ve çocuk sahibi Olgun Hamarat, 26 Ekim tarihinde hayatını kaybetti. İstanbul Barosu, Olgun Hamarat hakkında şu duyuruyu paylaştı;
"Baromuzun 28840 sicil sayısında kayıtlı, AVUKAT OLGUN HAMARAT 26.10.2019 tarihinde vefat etmiştir.
Aziz Meslektaşımızın cenazesi 27.10.2019 Pazar günü, Küçükçekmece Cennet Mahallesi, Yavuz Selim Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip, ebedi istirahatgahına defnedildi.
Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz."
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