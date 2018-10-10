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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)
10.10.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Ölen tekstilcinin eşine, eski eşten 20 milyon liralık nafaka icrası

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Ölen tekstilcinin eşine, eski eşten 20 milyon liralık nafaka icrası

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, geçen Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tekstil firması sahibi Cahit Ecesoy'un, 1994 yılında boşandığı ilk eşi N.B., bir yıl sonra evlendiği ikinci eşi Pervin Ecesoy hakkında 24 yıl sonra nafakalarını tahsil edemediği gerekçesiyle 20 milyon liralık icra takibi başlattı. Pervin Ecesoy aracı ve evinin haczedildiğini ifade ederek, "Eşimin ilk evliliğinden olan kızları ile eşimin vefatından sonra herhangi bir dava olmadan anlaşarak miras paylaşımı yaptık. O zamanda böyle bir borç hiç konuşulmadı, hiç gündeme getirilmedi. 20 milyonluk borç ile karşı karşıyayız" dedi.

Ecesoy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Ecesoy, ilk eşi olan N.B.'den 1994 yılında aylık 1300 dolar yoksulluk nafakası ödemeyi ve bu nafakanın her yıl yüzde 50 artırılmasını kabul ederek boşandı. Cahit Ecesoy, 1995 yılında yeniden evlenerek iki çocuğu daha oldu. Cahit Ecesoy geçen Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, ilk evliliğinden olan kızları ile ikinci eşi ve ondan olan kızları arasında miras paylaşıldı.

İLK EŞİ 20 MİLYONLUK İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Cahit Ecesoy'un ilk eşi N.B., ikinci eşi Pervin Ecesoy ve ondan olma kızlarına karşı yoksulluk nafakasını tahsil edemediği iddiasıyla 20 milyon liralık icra takibi başlattı. Mahkeme kararından 24 yıl sonra başlatılan icra takibinde ikinci eş Pervin Ecesoy'un aracı bağlanırken, evine haciz konularak eşyaları haczedildi.

Ölen tekstilcinin eşine, eski eşten 20 milyon liralık nafaka icrası

İcra kararı karşısında çok şaşırdığını anlatan Pervin Ecesoy, eşi Cahit Ecesoy'un ölümünden bir hafta önce bile ilk eşine 3 bin 500 dolar olan nafakasını ödediğini söyledi. 24 yıl önceki boşanma kararı içeriğinden bilgisi olmadığını söyleyen Pervin Ecesoy, "İlk eşinin nafakası bunca yıllık evliliğimizde hiçbir zaman sıkıntı olmamıştı. Ancak şimdi öğrendiğimize göre nafaka kararında yıllık yüzde 50 artış şartı varmış o zamanki enflasyon şartlarında rahmetli eşim bu artışa itiraz etmemiş. Zaten eski eşi ile aralarında hiçbir zaman sorun yoktu. Eşim her ay aralarında anlaştıkları nafakayı düzenli öderdi. Hatta ölümünden bir hafta önce bile ilk eşinin aylık nafakası olan 3 bin 500 lirayı ödemiş. Tüm kızlarına ve torunlarına bakar özel okul masrafları ve diğer tüm masraflarını öderdi. Eşimin Selimpaşa ve Bodrum’daki yazlıklarına ben hiç gitmedim orada hep ilk eşi kalırdı. İlk eşiyle de küs değillerdi sık sık görüşürlerdi. Hatta eski eşinin ameliyatında dahi yanında refakatçisi olarak günlerce rahmetli Cahit kalmıştı. Eşim hiç bir icra takibi ve dava ile karşılaşmadı" dedi.

'EŞİM HİÇBİR İCRA TAKİBİ VE DAVA İLE KARŞILAŞMADI'

Cahit Ecesoy'un ölümünün ardından miras paylaşımının herhangi bir dava olmadan anlaşarak yapıldığını belirten Pervin Ecesoy, "Eşimin ilk evliliğinden olan kızları ile eşimin vefatından sonra herhangi bir dava olmadan anlaşarak miras paylaşımı yaptık. O zaman da böyle bir borç hiç konuşulmadı. Hiç gündeme getirilmedi. Şimdi ise biri üniversite ikinci sınıfta okuyan diğeri ise henüz 14 yaşında olan iki evladımla birlikte 20 milyonluk borç ile karşı karşıyayız. Eşimin sağlığındaki son ay için bizden aylık 571 bin lira nafaka istiyorlar. Çocuklarımdan dahi bu parayı istiyorlar. Eşimden çocuklarıma kalan mallara bile haciz koydular. Evimizdeki tüm eşyalar gece yarısına kadar haczedilip götürüldü, oturduğumuz evi ve her şeyimizi satarak bu parayı bizden alacaklarını söylediler. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyiz. 14 yaşındaki kızımın bile 20 milyon nafaka borcu var. Kanunların böyle kötü niyetli insanların yanında olmaması gerekir. Çocuklarımın geleceğini kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

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