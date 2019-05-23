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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

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Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki İlhan Yolcu, 34 yaşında ölen eşi Satı Yolcu ile kurduğu hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi. Tüm Türkiye'yi karış karış karavanıyla dolaşan İlhan Yolcu, Çankaya'nın Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki evinden çıkarak vefat eden eşi ile kurduğu yolculuk hayalini 11 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. 

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  • Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
  • Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
  • Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
  • Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eşi Satı Yolcu ile 1992 yılında evlenen Yolcu, emekli olmasının ardından onunla ilginç bir karar aldı. Emekli ikramiyesi ile alacakları karavanla Türkiye turu yapmak isteyen çift Satı Yolcu'nun ölmesiyle o hayali gerçekleştiremedi.

Yıllardır içinde eşi Satı'nın bu hayalinin acısı ile yaşayan İlhan Yolcu emekli olmasının ardından aldığı ikramiye ile bir karavan yaptırdı. Tüm Türkiye'yi yanındaki köpeği ve eşinin resimlerini karavanında taşıyarak gezmeye başlayan İlhan Yolcu, son olarak Ordu'nun Ünye ilçesini gezerek onun kurduğu hayalini gerçekleştiriyor. 

"EŞİMLE ÇIKAMADIĞIM YOLCULUĞA KÖPEĞİMLE ÇIKTIM"

Eşinin hayalini şehir şehir gezerek gerçekleştirdiğini ifade eden Yolcu, "Bu Türkiye gezisini 20 yıl önce eşimle beraber kurmuştum. Eşimi yaklaşık 11 yıl önce mide kanseri hastalığından kaybettim. Onunla çıkamadığımız bu uzun Türkiye yolculuğuna köpeğimle beraber çıktım.

Çünkü Türkiye'nin her yerinde ayrı bir tarihi yer var. Farklı şehirleriyle yaşanabilecek bir ülkedir. O güzellikleri görmek için bu gün köpeğimle beraber yollardayım. Eşim yıllar önce çok istiyordu benimle her yeri gezmek için. Onunla 1992 yılında evlenmiştim. Daha sonra eşim 2008 yılında vefat edince onun bu hayalini bugün gerçekleştirmeye karar verdim" dedi. 

"EŞİMLE BU HAYALİ KURMUŞTUK"

Eşiyle beraber Türkiye gezisinin hayalini kuran İlhan Yolcu, "20 yıl önce böyle bir gezi hayalimiz vardı. Benim daha önceden olan minibüsümüzün koltuklarını sökerdik. İki üç ay Ankara'ya yakın şehirlerde kısa bir tatil yapar, öyle gezerdik. Daha sonra eşimle beraber bir karavanımız olsun bununla bütün şehirleri gezeriz diye bir düşüncemiz oldu" şeklinde konuştu. 

EŞİM ÖLELİ 11 YIL OLDU

Yıllar önce eşini kaybeden İlhan yolcu, "Eşim öleli 11 yıl oldu ve ben de 11 yıl sonra eşimin hayalini köpeğimle gezerek gerçekleştirdim. Eşimin hayalini o yanımda olmasa da, yanımda o varmış gibi şehirleri gezmeye devam ediyorum. Kimse anlamasa da ben aslında bu karavanda eşimle geziyorum. Eşimin benim her zaman yanımda olduğunu hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Bütün Türkiye'yi karavanıyla dolaştıktan sonra memleketi Ankara'ya dönecek olan İlhan Yolcu, ilk yapacağı ise eşinin mezarına giderek ona hayalini gerçekleştirdiğini söylemek olacağını sözlerine ekledi. 

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