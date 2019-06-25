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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)
25.06.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Ölen babalarının diplomasını aldılar

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Ölen babalarının diplomasını aldılar

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde tartıştığı eniştesi Nuh Cengiz'in tabancasından çıkan kurşunların isabet etmesi ile yaşamını yitiren Ahmet Yorulmaz'ın (47) bu yıl mezun olduğu Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi Bölümü diploması, okul idaresi tarafından ağabeyi, eşi ve çocuklarına verildi.

Fatih Sultan Mahallesi'nde 4 Haziran günü meydana gelen olayda, emekli polis memuru Nuh Cengiz, ayrılma aşamasında olduğu için baba evine dönen eşi ve çocuklarıyla görüşemeyince, kayınbiraderleri Ahmet ve Ali Yorulmaz ile tartıştı.

Tartışma sırasında Nuh Cengiz'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 3 çocuk babası Ahmet Yorulmaz'ın ölümüne kardeşi Ali'nin yaralanmasına neden oldu. Olayda yaşamını yitiren ve eğitim gördüğü Nizip Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi Bölümü'nden ikinci olarak mezun olan Ahmet Yorulmaz’ın diploması, düzenlenen törenle Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür tarafından ağabeyi İbrahim Halil Yorulmaz, eşi ve çocuklarına verildi. Babalarının diplomasını alan ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi.

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