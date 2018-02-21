Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ölen ailenin oğlu 4.5 milyon tazminat istiyor

    Ölen ailenin oğlu 4.5 milyon tazminat istiyor

    Mehmet CANDAN/DHA
    21.02.2018 - 21:21 | Son Güncelleme:

    İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki kazada babası Ayhan Özçelik (59), annesi Nilgün Özçelik (51) ve kız kardeşi Zeynep Özçelik'i (16) yitiren Ahmet Mert Özçelik (24), avukatı aracılığıyla, kazayı yapan ve tutuklu yargılanan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes'e 4.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

    Kaza, geçen yıl 22 Eylül'de meydana gelmiş, kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklanmıştı. Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıklamıştı. Serbes için, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak'tan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Serbes’in kazadan sonra sürücü olduğunu gizlediğini hatırlatan avukat Burcu Ece Güler, mal varlığını da kaçırması ya da gizlemesinin önlenmesini, üzerinde de tedbir konulmasını istedi. Tazminat davasının Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , tazminat , emrah serbes , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri