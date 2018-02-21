Ölen ailenin oğlu 4.5 milyon tazminat istiyor

Kaza, geçen yıl 22 Eylül'de meydana gelmiş, kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklanmıştı. Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıklamıştı. Serbes için, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak'tan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Serbes’in kazadan sonra sürücü olduğunu gizlediğini hatırlatan avukat Burcu Ece Güler, mal varlığını da kaçırması ya da gizlemesinin önlenmesini, üzerinde de tedbir konulmasını istedi. Tazminat davasının Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.