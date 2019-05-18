'Öleceksin' deyip bıçakladı! İşte istenen ceza...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Öleceksin' deyip bıçakladı! İşte istenen ceza...
GeriGündem 'Öleceksin' deyip bıçakladı! İşte istenen ceza...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM (DHA)
18.05.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

'Öleceksin' deyip bıçakladı! İşte istenen ceza...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Öleceksin' deyip bıçakladı! İşte istenen ceza...

Erzurum'da platonik aşk beslediği Canısı T.'yi (19) çalıştığı markette bıçaklayarak yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) yargılanmasına başlandı. 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Yıldırım'ın akıl sağlığı araştırılacak. Saldırganın genç kızı bıçaklama anının saniye saniye görüntülendiği güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Olay, geçen 13 Ekim günü saat 16.57'de Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki bir markette meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı T.'ye platonik aşık oldu. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" şeklinde mesajlar göndermeye başladı. Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince işten çıkarıldı.

'ÖLECEKSİN' DİYEREK SALDIRDI

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı bıçaklamaya başlayan Yıldırım, kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu. Müşterilerin gözü önünde yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Yıldırım'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı, 112'yi aradı. Canısı T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine konuldu. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öleceksin deyip bıçakladı İşte istenen ceza...

Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.

Öleceksin deyip bıçakladı İşte istenen ceza...

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Murat Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Yıldırım, duruşmaya Elazığ E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Kendisine şizofreni tanısı konulduğunu belirten Yıldırım, Canısı T.'ye aşk beslediğini, karşılık bulamayınca sevmeyi bıraktığını söyledi.

Genç kızın numarasını duruşmada ezberinden söyleyen Yıldırım, "İş yerinden ayrıldıktan sonra beni telefonla aramaya başladı. Ancak telefonlara cevap vermiyordu. Arkadaşım 'bu kız seninle dalga geçiyor' deyince bıçakladım. O dönem ilaçlarımı kullanmıyordum, pişmanım" dedi.

Duruşmada hazır bulunan Canısı T. ise sanığın kendisini sürekli rahatsız ettiğini anlatarak, "Aynı iş yerinde çalışan arkadaşıma 'Canısı'dan hoşlanıyorum' demiş. Ben duyunca 'abim, babam yaşındasın' diyerek tersledim. Arkadaşın telefonundan numaramı almış, mesajlar yazmaya başladı. İsmim Canısı olduğu için sürekli 'Canısı' şarkısını söyleyip geziyordu. Müdürüme söyledim, işten çıkarıldı. Markete girince bıçakla saldırdı. Bir hafta yoğun bakımda kaldım. Cep telefonu numaramın HTS kaydının çıkarılmasını istiyorum. Kendisini aramadığım ortaya çıkacak. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen market çalışanları ise Murat Yıldırım'ın genç kıza takıntılı olduğunu, Canısı'nın istememesine rağmen ısrarcı olduğunu belirttiler. Mahkeme, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek akıl sağlığının araştırılmasını karara bağlayarak duruşmayı erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Tehdit etti, şantaj yaptı, dövdü! Ağlayarak anlattı: 'Çok korktum'

Gökhan Gencebay’ı bıçaklayan taksici hapiste

Kurtarma cezası: Konvoyda vurup öldürdü, kaçtı, silahı değiştirdi, 6.8 yıl aldı, serbest

Operasyon başladı: Çok sayıda gözaltı kararı