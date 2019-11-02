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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
02.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Öldürüp, yakıp, su kuyusuna atmışlar! Vahşette 3 tutuklama

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Öldürüp, yakıp, su kuyusuna atmışlar! Vahşette 3 tutuklama

Konya'nın Ilgın ilçesinde kayıp olarak aranan tekel bayii sahibi Ali Yanar'ı (38) boğazını kesip öldürdükten sonra cesedini yakıp su kuyusuna atan Hasan Mermer (33) ve Kerim Kayış (31) ile onlara benzin götüren Kemal Kayış (38), tutuklandı.

Ilgın'da yaşayan 2 çocuk babası Ali Yanar 16 Ekim günü eve gelmeyince ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Yanar'ın en son görüştüğü arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Hasan Mermer ve Kerim Kayış, Ali Yanar ile kaybolduğu akşam buluştuklarını, birlikte alkol aldıklarını, daha sonra Yanar'ı kadın arkadaşının evine bıraktıklarını, kendilerinin de ava gittiklerini anlattı. Polis, Ali Yanar'ın yaşadığı bölgede itfaiye ve AFAD ekipleri ile arama çalışması başlattı. Bölgede bulunan göletler de dalgıçlar tarafından arandı. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Ali Yanar'ın izine rastlanmadı.

CİNAYET EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ali Yanar'ın cinayete kurban gidebileceği ihtimalini değerlendiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçeye giderek Yanar'ın yakın çevresiyle tek tek görüştü, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Özel ekip, şüpheleri 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, kumar oynanmasına yer temin etmek' gibi suçlardan kayıtları bulunan Hasan Mermer ve Kerim Kayış'a yoğunlaştırdı.

ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİLER

İşlettiği kafeteryada kumar oynatan Kerim Kayış'ın Ali Yanar'a ait tekel bayisine 2 elektronik kumar makinesi koyup oynattığını belirledi. İkilinin önceleri kazanılan parayı paylaştığı ancak daha sonra Ali Yanar'ın paradan Kayış'a pay vermediği, bu nedenle de problem yaşandığı tespit edildi. Mermer ve Kayış, yeniden yapılan sorgulamalarında çelişkili ve tutarsız ifadeler verince 29 Ekim günü gözaltına alınarak Konya'ya getirildi.

Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar
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CİNAYETİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

İki şüpheli, polisteki 30 saat süren sorgularında cinayeti itiraf etti ancak suçu birbirlerinin üzerine attı. Kerim Kayış ifadesinde "Hasan, Ali'nin boğazını kesip öldürdü. Ali yerde can çekişiyordu. Niye öldürdün dediğimde, 'Öldürmem gerekiyordu' diye cevap verdi. Daha sonra 'Bana yardım et, şunu yakalım' dedi. 'Yardım etmezsen seni de onun gibi öldürürüm' dedi. Ağabeyimi arayıp 'Hasan'ın aracının benzini bitti' dedim. Ağabeyim benzin getirdi. Bir battaniyeye sarıp cesedi bagaja koyduk. Daha sonra Doğanhisar Başköy Mahallesi'ne bağlı su kuyularının olduğu yere gittik. Cesedi üzerine benzin döküp ateşe verdik. Bir süre sonra su kuyusuna atıp oradan ayrıldık" diye konuştu.

Hasan Mermer ise "Kerim çöplük mevkisine gittiğimizde Ali ile kavga etti. Ali'ye kafa atıp dişini kırdı. Daha sonra Kerimlerin yaylasına gittik. Kerim Ali'nin boğazını kesip öldürdü. Cesedin yanında bir süre durup, alkol alıp plan yaptık. Cesedi bağ evinin orada gömecektik, sonra yakmaya karar verdik. Cesedi üzerine benzin döküp ateşe verdik, bir süre başında bekledik. Ceset tamamen yanmayınca su kuyusuna attık" dedi.

İtfaiye ekipleri tarafından su kuyusundan çıkarılan Ali Yanar, Ulu Mezarlığı'nda defnedildi.

TUTUKLANDILAR

İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek Ilgın Adliyesi'ne götürülen zanlıların sorgusu gece saatlerine kadar sürdü. Hasan Mermer ve Kerim Kayış, "Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Kasten Adam Öldürme" suçundan, zanlılara benzin götüren Kerim Kayış'ın ağabeyi Kemal Kayış da suça iştirakten tutuklandı.

Öldürüp, yakıp, su kuyusuna atmışlar Vahşette 3 tutuklama

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