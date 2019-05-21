Öldürüp, cenaze törenine katılmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖldürüp, cenaze törenine katılmış
GeriGündem Öldürüp, cenaze törenine katılmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
21.05.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Öldürüp, cenaze törenine katılmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öldürüp, cenaze törenine katılmış

Tunceli'de 6 gün önce öldürülen kadının cinayeti ile ilgili çalışma yapan güvenlik güçleri cinayet şüphelisini tespit ederek yakalarken, katilin şüphe çekmemek için olay günü araziden mantar toplayıp sattığı, ardından da cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.

Olay, 6 gün önce Hozat ilçesi, Geçimli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmaya götüren 3 çocuk annesi Sakine Oğuz (57), öldürülmüş olarak bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Oğuz'un yapılan otopsisinde, kadının darp edildiği aynı zamanda 2 el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayetle ilgili İlçe Cumhuriyet Savcılarının katılımıyla Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından, olayın gerçekleştirildiği yerde yapılan incelemede 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet çekirdek bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptığı çalışmada, Çanakkale'de denizci er olarak askerlik yapan ve izne geldiği öğrenilen 23 yaşındaki Medet Can A.'nın mezrada görüldüğünü tespit etti. Şüpheli şahsın üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüphelinin 10 gün önce ilçeye bağlı İn Köyü Parlak Tarla mevkiinde arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra havaya ateş açtığı da öğrendi. Bölgede de çalışma yapan ekipler, 3 adet 9 mm çapında boş kovan tespit edip, muhafaza altına alınarak operasyon için düğmeye bastı.

Havalimanında yakalandı, cinayeti itiraf etti

Savcının şüpheli Medet Can A.'nın yakalanması için talimat vermesinin ardından şahsın izninin bitmesi üzerine ilçeden ayrılarak Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktığını ve Elazığ Havalimanı'nda bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüpheli, havalimanında yakalandı. Gözaltına alınarak Tunceli'ye götürülen zanlı, 3 çocuk annesi kadını 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ederken, şüphe çekmemek için mantar toplayıp getirip sattığını söylediği öğrenildi.

Öldürdüğü kadının cenaze törenine de katıldığı öğrenilen zanlının, İstanbul'dan satın aldığını iddia ettiği suç aleti tabancayı ise olay yerine yakın bir noktadan dereye attığını söylediği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Şüphelinin sorgusunun sürdüğü, kasten adam öldürme suçundan ifadesinin tamamlanıp adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Öldürüp, cenaze törenine katılmış

Öldürülen Sakine Oğuz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Evlatlık verilen oğluna 60 yıl sonra canlı yayında kavuştu

Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar! Polis bile şaşkına döndü

Ataşehir'deki silahlı çatışmanın arkasından tanıdık kebapçılar çıktı: 'Seni bu gece aldıracağım...'

İstanbul'da korku dolu anlar! Şekeri yükselince...