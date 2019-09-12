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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Satılmış AKKAŞ/DHA
12.09.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Öldürüp bahçedeki tandırda yakmışlardı! Cezası belli oldu...

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Öldürüp bahçedeki tandırda yakmışlardı! Cezası belli oldu...

AFYONKARAHİSAR'da dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ı (37) öldürüp bahçedeki tandırda yaktıklarını itiraf eden Kıymet Albayrak (42) 16 yıl, annesini dövüp şiddet uyguladığı için babasını öldürdüğünü söyleyerek suçu üstlenen kızı G.A. (17) ise 2 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. G.A. tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Sultandağı ilçesinde Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, geçen 28 Ocak'ta ilçe emniyet amirliğine giderek bir süre önce boşandığı, ancak dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Abdullah Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis soruşturma başlattı. Abdullah Gazi Akbıyık'ın izine rastlanamazken, Kıymet Albayrak ise dini nikahlı eşinin bulunması için İstanbul'da özel bir televizyon kanalından yardım istedi.

Arama çalışmaları sürerken, ailenin küçük kızı A.A. (14) geçen 14 Şubat'ta emniyet amirliğine giderek, babasını annesinin öldürdüğünü anlattı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kıymet Albayrak'ın İstanbul'da olduğunu belirledi. Katıldığı televizyon programı sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alınan Kıymet Albayrak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kıymet Albayrak, cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söyledi. Kıymet Albayrak'ın verdiği bilgiler üzerine yapılan aramada ev ve tandırda bulunan battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

KIZI CİNAYETİ ÜSTLENDİ

Polis, Kıymet Albayrak'ın büyük kızı G.A.'yı da gözaltına aldı. G.A., ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Olayın 18 Ocak'ta yaşandığını belirten G.A., "Annem, 'Senin üniversite sınavın var. Hayatını karartma. O nedenle cinayeti ben üstleneceğim' dedi. Bu nedenle olayı annem üstlendi. Ancak daha sonra pişman oldum ve gerçeği anlattım" dedi. Babasının eve alkollü geldiğini belirten G.A. ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Anneme bir senet imzalatmak istedi. Annem 'imzalamayacağım' dedi. Annemi dövmeye başladı ve başına silah dayadı. Sonra ben araya girdim, silah ateş aldı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı, o vurulmuş, sonra öldü. Korktuk ve polise gidemedik. Annemle birlikte cesedi aldık. Kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasına. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, yaktık. Küçük kardeşime 'Olay çıktı vuruldu' dedim. Annem bize hem annelik, hem babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı, böyle olmazdı."

Öldürüp bahçedeki tandırda yakmışlardı Cezası belli oldu...
ANNE-KIZ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren anne ve kızı tutuklanırken, ailenin küçük kızı A.A. ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIZ TAHLİYE EDİLDİ

Olayla ilgili Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, annesini döverek şiddet uygulayan babasını öldürdüğünü söyleyen G.A. 2 yıl 9 ay, Kıymet Albayrak ise 16 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti G.A.'nın cezaevinde yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

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