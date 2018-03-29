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    Öldürülen teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı

    AA
    29.03.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Mavi renk kategorisinde aranan teröristler için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

    Amanos Dağları'nda üç gün önce gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.
    Teröristten birinin arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Necmettin Kutum, diğerinin de gri kategorideki İsmail Özdemir olduğunu belirlendi.

    Öte yandan gerçekleştirilen operasyon sonrası özel eğitimli jandarma komando kimlerinin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmaları ise termal kameralar tarafından kaydedildi.

    Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

     

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    Etiketler: PKK , Hatay , gündem
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