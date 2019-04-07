Öldürülen kişinin kim olduğu belli oldu... Firari sanık çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖldürülen kişinin kim olduğu belli oldu... Firari sanık çıktı
GeriGündem Öldürülen kişinin kim olduğu belli oldu... Firari sanık çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA-DHA
07.04.2019 - 20:03, Son Güncelleme:

Öldürülen kişinin kim olduğu belli oldu... Firari sanık çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kadıköy'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'ndeki bir kafenin önünde bulunan arabasının yanında silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli ya da şüpheliler olay sonrasında kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda Ünğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıkları, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında arabada bulunduğunu, çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını ifade etti. Bölgede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, buraya gelen Ünğan'ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ünğan'ın cesedi, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlhan Ünğan'ın yanında vurulduğu aracı da çekiciyle olay yerinden alınarak emniyete götürüldü.

FİRARİ SANIK

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından caddede kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü. İlhan Ünğan, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.

Kadıköy’de silahlı saldırı: 1 ölü
Kadıköy’de silahlı saldırı: 1 ölü
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti'den önemli İstanbul kararı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Kadıköy’de silahlı saldırı: 1 ölü

Annesi böyle teselli etti: 'Gittiyse gitsin, kızım'