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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriÖldürülen gri listedeki terörist 5 şehidin faili çıktı
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DİYARBAKIR (AA)
10.08.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Öldürülen gri listedeki terörist 5 şehidin faili çıktı 

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Öldürülen gri listedeki terörist 5 şehidin faili çıktı 

Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen iki teröristten gri listede aranan, PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak'ın biri güvenlik korucusu, 4'ü asker 5 güvenlik personelinin şehit düştüğü saldırıların faili olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten gri listede aranan, PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak'ın 5 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırıların faili olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Ağustos'ta Lice ilçesinin Duru Köyü Bekirhan Mezrası mülki sınırlarında yürütülen operasyonda bir grup teröristle sağlanan sıcak teması sonucu çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından "Şahin Zaza" kod adlı Ahmet Dorak olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.     

Açıklamada, terörist Dorak'ın faili olduğu belirlenen saldırılara ilişkin, şunlar kaydedildi:     

"Söz konusu terörist Kocaköy ilçesi Çaytepe köyünde 24 Mayıs 2017'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 personelin yaralandığı, Lice ilçesinin Gökçe Köyü mevkisinde 31 Mayıs 2017'de düzenlenen, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özen, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın şehit edildiği, Lice ilçesinin Duru Jandarma Karakol Komutanlığına 10 Eylül 2017'de bombalı araçla gerçekleştirilen, Hani ilçesinin Topçular köyü yolunda 19 Mart 2018'de düzenlenen Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit düştüğü, Hani- Lice karayolunda el yapımı patlayıcı araması yapan birliklere 9 Mayıs 2018'de düzenlenen silahlı saldırıların faili olduğu tespit edildi."      

Terörist Dorak'ın Lice ilçesinin Duru köyü nüfusuna kayıtlı ve 22 yaşında olduğu belirtilen açıklamada, diğer örgüt mensubunun ise 25 yaşındaki İran uyruklu "Azat Zagros" kod adlı Necip Delayimilan olduğunun tespit edildiği aktarıldı.     

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.  

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