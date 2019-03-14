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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
14.03.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Öldürülen emlak zengininin oğlu: En azından bir mezar taşı olacak

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Öldürülen emlak zengininin oğlu: En azından bir mezar taşı olacak

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü olarak bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın (82) cenazesini teslim alan oğlu Mevlüt Bayram, "Ölümüne çok üzüldük. Tek tesellimiz bir mezar taşının olacak olması" dedi.

Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak günü İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde ise üzerine 600 bin TL olan ve 07 GN 817 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti. Söz konusu alanda 25 Şubat günü arama yapıldı. Ancak sonuç alınamadı.

Polis ekipleri, 11 Mart günü de Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde dalgıçlar, yaşlı adamın otomobilini ararken çevrede de dedektör köpekler ile Asım Bayram'ın izi sürüldü. Havadan İHA'ların destek verdiği arama kapsamında Varsak bölgesindeki ormanlık alanda önceden belirlenen noktalar tarandı.

Kadavra köpeklerinin kullanıldığı aramalarda Asım Bayram'ın cesedi, 8 parçaya bölündükten sonra toprağa gömülmüş halde bulundu. Yapılan otopside, Asım Bayram'ın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp derin dondurucuda şoklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.

POLİS OPERASYON YAPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün yaptıkları operasyonla cinayet zanlısı olarak M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga K.'yı gözaltına aldı.

'MEZARTAŞI OLACAK'

Asım Bayram'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün oğlu Mevlüt Bayram tarafından teslim alındı. Bayram, "Bir babaya karşı en zor görevimizi yerine getiriyoruz. Ölümüne çok üzüldük. Tek tesellimiz bir mezar taşının olacak olması" dedi.

Asım Bayram'ın cenazesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur Beldesi'nde yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ARACININ PARÇALARI DA BULUNDU

Öte yandan, Asım Bayram'ın zanlılar tarafından parçalanan 07 GN 817 otomobiline ait bazı parçalar da satıldıkları kişilerde ele geçirildi. Otomobil parçaları Emniyet Müdürlüğü'ne ait otoparka götürülürken, sorguları süren M.G., M.Ö., M.S., Ç.K. ve Ferluga K.'nın adliyeye yarın sevk edilmesi bekleniyor.

Öldürülen emlak zengininin oğlu: En azından bir mezar taşı olacak

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