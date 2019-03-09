Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını kaydetmiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’nin de üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖldürülen çiftçi, katilini ve olay anını kaydetmiş
GeriGündem Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını kaydetmiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)
09.03.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını kaydetmiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Karaman'da çiftçi Mikail Dural (30), beş gün önce koyun otlatmak için kiraladığı arsanın sahibi Bekir Kadıoğlu (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Dural'ın cep telefonunda Kadıoğlu'nun kendisine ateş atme anı görüntüleri çıktı.

Olay, geçen 4 Mart Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'a ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi.

Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bekir Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeği ile Mikail Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cinayet olayının ardından jandarma Bekir Kadıoğlu'nu olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinde gözaltına alırken, eşi ve çocuklarını da evden tahliye etti. Mikail Dural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise Kadıoğlu'nun evini taş yağmuruna tuttu.

Cinayet olayının ardından jandarma ve polis köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. TOMA'nın da bulundurulduğu köyde güvenlik önlemleri halen devam ederken, jandarma evi yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Bekir Kadıoğlu, geçtiğimiz Salı günü tutuklandı.

KATİLİNİ CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞ

Olayda hayatını kaybeden Mikail Dural'ın kendisine ait cep telefonu ile Bekir Kadıoğlu'nun saldırısını görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde, her iki aileden kadınların kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen Dural'ın, av tüfeği ile kendisine yaklaşan Bekir Kadıoğlu'nu da 'Sık ulan, sık ulan hadi' dediği, Kadıoğlu'nun da tüfeği ateşleyerek Mikail Dural'ı öldürdüğü görülüyor.

Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını kaydetmiş

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bunun adı şaka değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir'

Soygunun arka planı ortaya çıktı! 264 bin Euro'yu...

"Beylikdüzü'ne metro gelecek''

Müteahhidi vurup, intihara kalkıştı! 'Ben ne yapacağım?'