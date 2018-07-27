Öldürülen Ayşegül öğretmen oğlunun doğum günü için işten erken çıkmış
İstanbul Avcılar’da dün boşanma sürecindeki eşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmen ve annesinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Ayşegül öğretmenin olay günü 2 yaşındaki oğlunun doğum günü için çalıştığı okulundaki mesaiden erken ayrıldığı öğrenildi. Bu arada anneannesi gözleri önünde öldürülen 15 yaşındaki kızın, uyarmak için annesini de aradığı ama ulaşamadığı ortaya çıktı.
Avcılar'da dün Mehmet Reşit Ç. (40) boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Ç.'yi sokak ortasında, kayınvalidesi Fehime Küçük’ü (58) de evinde silahla vurdu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını kaybederken, Ayşegül Ç. ağır yaralandı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Ayşegül Ç. daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşegül Ç. ve annesi Fehime Küçük’ün cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı.
15 ve 2 yaşında 2 çocukları olan çiftin yaklaşık 2 senedir ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.
OĞLUNUN DOĞUMGÜNÜ İÇİN İŞTEN ERKEN ÇIKMIŞ
Atatürk Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ayşegül Ç.'nin olay günü 2 yaşındaki oğlu M.Ç.’nin 3 gün sonraki doğumgününe hazırlık için normal mesai saatinden yaklaşık 45 dakika önce çıktığı öğrenildi.
İddiaya göre; olayın şüphelisi Mehmet Reşit Ç.'nin ilk önce eve gittiği ve orada kayınvalidesi Fehime Küçük’ü 15 yaşındaki kızı Ç.Ç.’nin gözü önünde vurduğu ileri sürüldü.
KIZI ANNESİNE ULAŞAMAMIŞ
15 yaşındaki Ç.Ç. yine iddiaya göre babasının, anneannesini gözü önünde vurmasının ardından annesini uyarmak için telefonla aradı ancak annesi telefonu meşgule attı. Daha sonra annesinin mesai arkadaşını arayan Ç., annesine ulaşamadığını babasının evde anneannesini vurduğunu, annesini uyarmak için ulaşması gerektiğini söyledi. Olayı öğrenen Ayşegül Ç.'nin mesai arkadaşı ise konuyu yetkililere bildirdi. Evlerinden birkaç sokak ilerde ise şüpheli Mehmet Reşit Ç., Ayşegül öğretmeni de vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ayşegül Ç. ve annesi Fehime Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anne ve kızının cenazesinin bugün Avcılar’da kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.
Mehmet Reşit Ç.
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