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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemal Yurttaş-Ümit UZUN-Onur MERİÇ-Yüksel KOÇ /İSTANBUL,(DHA)
12.07.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

Öldürülen avukata son görev

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Öldürülen avukata son görev

Ümraniye'de görüşmek için bürosuna gittiği ve olaydan sonra tutuklanan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Avukat Hüseyin Yama için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda  tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze, Esatpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve dün hastanede yaşamını yitiren Avukat Hüseyin Yama için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde düzenlenen törene, eşi Nurda Yama, babası İlyas Yama, abisi Hasan Yama, kız kardeşi Sena Sultan Grant ile çok sayıda avukat, yakınları ve adliye personeli katıldı. 

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri İsmail Değirmenci, Uğur Seçgin, Onur Oğuzer de törende hazır bulundular. 

ABİSİNİN CÜBBESİYLE KONUŞTU             

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından abisi Hüseyin Yama'nın cübbesi ile bir konuşma yapan Sena Sultan Grant, abisinin sadece bir avukat olmadığını belirterek, "Kendisi bir hukuk aşığıydı. Hep derdi ki; 'Ben işimi kavgayla değil, hukukla, sulhla çözeceğim.' Hepimize onu öğütlerdi. Ben şimdi en sevdiği cübbe ile ona veda ediyorum. Bu veda bizim için çok acı" dedi. 

Abisinin pusu kurularak canavarca hisle öldürüldüğünü söyleyen Grant, "Dava dosyasına bakarken kafasından vuruldu, acımasızca öldürüldü" dedi. Grant, abisinin görev şehidi olduğunu söyledi. 

BARO BAŞKANI DA BİR KONUŞMA YAPTI

Hüseyin Yama'nın aynı zamanda eski adliye personeli de olduğunu, ölümünün sıradan bir avukat ölümü olmadığını söyleyen İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Yaşamı 38 yıl sonra kahpe bir kurşunla sonlandırılmış bir meslektaşımızdan söz ediyoruz. O nedenle acımız kat kat daha fazla. Üstelik 38 yaşında" dedi.  Hüseyin Yama'nın öldürülmesine ilişkin davayı sonuna kadar takip edeceklerini söyleyen Durakoğlu, "Her şeyin aydınlanmasını sağlayacağız. Ama yüreğimizi ferahlatmayacak ki o. 38 yaşındaki bir avukatı yolcu ediyoruz" dedi. 

Tören helallik istendikten ve dualar edildikten sonra sona erdi. 

törenin ardından Yama için Ataşehir Esatpaşa Merkez Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Yama'nın tabutuna Türk bayrağı ile birlikte avukat cübbesi serildi. Yama'nın eşi Nurda Yama ile kız kardeşi Sena Sultan Grant bir süre tabuta sarılarak ağladı. Cenazeye, Yama'nın ailesi, yakınları ve meslektaşları ile birlikte İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu katıldı. 

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yama'nın naaşı defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

NE OLMUŞTU?

8 Temmuz Pazartesi günü Ümraniye'de müteahhit Mehmet Sabri Kar'nın bürosuna giden İstanbul Barosu avukatlarından Hüseyin Yama, Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yama, dün hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Sabri Kılıç, silahını maktule gösterirken ateş aldığını, bilerek öldürmediğini öne sürmüştü. Mehmet Sabri Kılıç, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

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