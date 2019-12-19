Öldürüldüğü yere 98 yıl sonra anıt dikildi

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev açıklamasında “Tarihte bizi hep kader birleştirmiştir” dedi. Anıtın açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

“BİZİ HEP KADER BİRLEŞTİRDİ”

Başkonsolos Mesim Haciyev yaptığı açıklamada “1921 senesinde otelden dışarı çıktığında Taşnakçı terörist tarafından katledilmiş Azerbaycan eski Bakanı Behbud Han Cevanşir’in hatırası için yapılmış abidenin önündeyiz. Bu abidenin yapılmasında bize destek olmuş Türkiye yetkililerine teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki tarihte bizi hep kader birleştirmiştir. Aliyev’in ‘Bir millet iki devlet’ sözünü biliyorsunuz. Ulu Önder Atatürk’ün de ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ sözünü elimizde rehber tutarak bu günlere geldik. Bu günlere gelmemiz, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkıları sayesinde oldu” dedi. Haydar Ali Yıldız ise açıklamasında “Bizim anlayışımıza göre tarih bir milletin hafızasıdır. Azerbaycan halkının yaşadığı acı bizim acımızdır. Başta Karabağ olmak üzere Azerbaycan’da yaşananları hatırlamak ve unutmamak önemli bir meziyettir. Beyoğlu bir kültür ve medeniyet şehridir. Burada herkesin hatırasına saygı duyuyoruz” dedi. Yapılan açıklamaların ardından anıtın açılışı yapıldı. Daha sonra anıta güller bırakıldı.

KATİLİ İNGİLİZ MAHKEMESİ’NDE YARGILANDI

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Behbud Han Cevanşir, 1877 yılında Azerbaycan’da dünyaya geldi. Tiflis’de eğitim hayatına başlayan Cevanşir, daha sonra Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi’ni bitirdi. 1906 yılında Londra’da eğitim aldı. 1918 yılında İçişleri Bakanlığı’na atandı. Rus işgalinin ardından İstanbul’a sığınan Behbud Han Cevanşir 18 Temmuz 1921’de kaldığı Pera Palas Oteli’nin önünde Taşnak terör örgütü üyesi Misak Torlakyan tarafından öldürüldü. Torlakyan daha sonra (o sırada İstanbul işgal altında bulunduğu için) İngiliz Divanı Harbinde· yargılandı. Cezai ehliyetinin olmadığı karara bağlandı.