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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Öldürmeyen 9 kurşuna 15 yıl hapis

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Öldürmeyen 9 kurşuna 15 yıl hapis

KENDİSİNE boşanma davası açan eşi Zülfiye Yıldız’ı (46) Küçükçekmece’deki yaşadıkları sitenin girişinde 9 kurşunla vuran Mehmet Yıldız (54), Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Saldırıdan yaralı kurtulan Zülfiye Yıldız, “Oğlum Cenk evin penceresinden ‘Yapma baba’ diye bağırıyordu. Silah bir ara tutukluk yaptı, ateş etmeye devam edemedi” dedi. Tutuklu sanık Mehmet Yıldız ise “Ben eşime iyi davrandım. Ancak buna rağmen boşanmak istiyordu. Olay günü konuşmak istedim. Panikledi. Ben de panikledim. Korkutmak amacıyla yere doğru sıktım. Eşim yaralandı. Akşamdan hem alkol almıştım hem de uyuşturucu hap içmiştim. Eşimden özür diliyorum. Onu seviyorum” diye konuştu.

Mahkeme, sanık Mehmet Yıldız’ı eşini ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasıyla, silahla tehdit suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. 

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