Öldürmeyen 9 kurşuna 15 yıl hapis
KENDİSİNE boşanma davası açan eşi Zülfiye Yıldız’ı (46) Küçükçekmece’deki yaşadıkları sitenin girişinde 9 kurşunla vuran Mehmet Yıldız (54), Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.
Saldırıdan yaralı kurtulan Zülfiye Yıldız, “Oğlum Cenk evin penceresinden ‘Yapma baba’ diye bağırıyordu. Silah bir ara tutukluk yaptı, ateş etmeye devam edemedi” dedi. Tutuklu sanık Mehmet Yıldız ise “Ben eşime iyi davrandım. Ancak buna rağmen boşanmak istiyordu. Olay günü konuşmak istedim. Panikledi. Ben de panikledim. Korkutmak amacıyla yere doğru sıktım. Eşim yaralandı. Akşamdan hem alkol almıştım hem de uyuşturucu hap içmiştim. Eşimden özür diliyorum. Onu seviyorum” diye konuştu.
Mahkeme, sanık Mehmet Yıldız’ı eşini ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasıyla, silahla tehdit suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
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