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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.07.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Öldürmek için 15 yıl beklemişler! Cinayetin ardından kan davası çıktı

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Öldürmek için 15 yıl beklemişler! Cinayetin ardından kan davası çıktı

Adana’da geçtiğimiz Perşembe günü silahlı saldırı sonucu öldürülen İzzettin Şeker’in, kan davası nedeniyle 15 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Otomobille Ankara’ya kaçarken Konya’da yakalanan zanlılardan 2'sinin 15 yıl önce öldürülen Ayhan Ayna’nın kardeşi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi 47118. Sokak'ta bulunan bir çay ocağında meydana gelen olayda İzzettin Şeker, iki kişinin çapraz ateş açması sonucu ensesinden vurularak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ise otomobile binerek içerisindeki 2 kişiyle birlikte olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Zanlıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini büyük bir titizlikle inceleyerek, zanlıların plakası çamurla kapatılmış bir otomobille kaçtığını saptadı. Otomobilin plakasını kaçış güzergahındaki farklı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit eden polis, beyaz otomobilin Ankara’dan Ali Can Ayna tarafından kiralandığını belirledi.

KAN DAVASINDA 15 YIL SONRA KANLI YÜZLEŞME

Olayı derinlemesine inceleyen cinayet büro dedektifleri yaptıkları araştırmada, Şeker ailesiyle Ayna ailesinin yıllar önce bir kan davasından dolayı husumetli olduğunu saptadı. İddiaya göre, 9 Mart 2004 yılında Ayhan Ayna (24), boşanma davası yüzünden çıkan bir tartışmada öldürüldü. Bunun üzerine Ayna ailesi Adana’dan Ankara’ya taşındı. Bu olaydan yıllar sonra Ayhan Ayna’nın kardeşleri Mehmet (36) ile Ali Can (34) Ayna, ağabeylerinin ölümünden İzzettin Şeker’i sorumlu tutarak, infaz planları yapmaya başladı. Mehmet, Alican Ayna, akrabaları Şirvan Ayna (24), Erdal Zengin (28) ve arkadaşları Hebat Sevilen (19) ile kiralık araçla Adana’ya geldiği ve Şeker’in çay ocağında keşif çalışması yaptıktan sonra infazı gerçekleştirdikleri belirlendi.

ŞÜPHELİLER KOVALAMACA SONUCU KONYA’DA YAKALANDI

Polis tarafından Plaka Takip Sistemi (PTS) ile takip altına alınan beyaz otomobilin, Ankara’ya gitmek üzere Adana'dan ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine Adana polisi durumu Aksaray, Niğde, Konya ve Ankara polisine bildirdi. PTS sistemine Konya yolu üzerinde tekrar yakalanan şüpheli aracın Cihanbeyli ilçesine gittiği öğrenilince durum, Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Cihanbeyli’de yaşanan kovalamacanın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanırken otomobilde yapılan aramada 1 Kalaşnikof, 2 tabanca ve 2 bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Ereğli’de otomobilde inen ve Adana’ya gitmekte olduğu belirlenen Hebat Sevilen ise yolcu otobüsünde yakalandı.

Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından kan davası yüzünden olası bir saldırıya karşı geniş güvenlik önlemleriyle önce adli tıpa, sonrasında da Adana Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Mehmet, Ali Can ve akrabaları Şirvan Ayna ile Hebat Sevilen tutuklanırken, Erdal Zengin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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