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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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19.11.2019 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

Öldürenin cezasÄ± yanÄ±na kâr kalÄ±yor, kadÄ±n cinayetleri BÄ°TMÄ°YOR

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Öldürenin cezasÄ± yanÄ±na kâr kalÄ±yor, kadÄ±n cinayetleri BÄ°TMÄ°YOR

Sevgilisini Ã¶ldÃ¼ren Mustafa Ã‡akanâ€™Ä±n cezasÄ± iyi hal, haksÄ±z tahrik gibi gerekÃ§elerle mÃ¼ebbetten 15 yÄ±la kadar inerken, aynÄ± gÃ¼n Ã¼lkenin baÅŸka kentlerinde de kadÄ±nlar katledildi.

Ã–NCE MÃœEBBET SONRA 15 YIL

KONYAâ€™daki Adalet Mahallesiâ€™nin muhtarÄ± olan 3 Ã§ocuk babasÄ± Mustafa Ã‡akan (55), 19 AÄŸustos 2017â€™de, 5 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu HacerÂ GÃ¶ralâ€™Ä± (45) 42 JD 310 plakalÄ± otomobiliyle AntalyaÂ Ã§evre yolu KozaÄŸaÃ§ mevkisine getirdi.Â Ä°kili, yol kenarÄ±nda otomobilden inip bir aÄŸacÄ±n altÄ±na oturdu ve aldÄ±klarÄ± kavunu kesip yemeye baÅŸladÄ±. Ancak Ã§ift arasÄ±nda mobilyaÂ tartÄ±ÅŸmasÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡akan, kavunu kestiÄŸi bÄ±Ã§ak ile eÅŸinden boÅŸanan ve 3 Ã§ocuÄŸu bulunan GÃ¶ralâ€™a saldÄ±rdÄ±. KaÃ§mak isteyen kadÄ±n, can havliyle otomobile binip Ã¶n koltuÄŸa oturdu. Ancak muhtar, bÄ±Ã§aÄŸÄ± art arda kadÄ±na sapladÄ±, sonra da 3 kez kendisine saplayarak intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±. Yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri, GÃ¶ralâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. YaralÄ± haldeki Ã‡akan ise ambulansla Meram TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã‡akanâ€™a â€˜kasten adam Ã¶ldÃ¼rmeâ€™ suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Konya 4â€™Ã¼ncÃ¼Â AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde karar duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyeti tarafÄ±ndan â€˜kasten adam Ã¶ldÃ¼rmeâ€™ suÃ§undan mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi. Tahrik indirimi kullanmayan heyet, Ã‡akanâ€™a yargÄ±lama sÃ¼recindeki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak cezasÄ±nÄ± 25â€™e yÄ±la indirdi.Â Ã‡akanâ€™Ä±n avukatÄ± karara itiraz ederek istinaf mahkemesine baÅŸvurdu. Konya BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 1â€™inci Ceza Dairesi ise olayda haksÄ±z tahrik olduÄŸunu belirterek, Ã‡akanâ€™Ä±n cezasÄ±nÄ±n 15 yÄ±la dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine karar verdi.ÂTolga YANIK / DHA

4 AYLIK EÅžÄ°NÄ° Ã–LDÃœRDÃœ

OSMANÄ°YE DÃ¼ziÃ§iâ€™nde Ã§aycÄ±lÄ±k yapan Ali Osman SarÄ± (26) ile 4 ay Ã¶nce evlendiÄŸi eÅŸi Serpil SarÄ± (38) arasÄ±nda 15 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Bu sÄ±rada Ali Osman SarÄ±, eÅŸini kazakla boÄŸdu.Â SarÄ± ardÄ±ndan amcasÄ±nÄ±n yanÄ±na gidip eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Eve giden amca ve yakÄ±nlarÄ±, genÃ§ kadÄ±nÄ±n cesediyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan SarÄ±, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i sulh ceza hÃ¢kimliÄŸince tutuklandÄ±. Ä°brahim EMÃœL / DHA

SOKAKTA BIÃ‡AKLADI

MANÄ°SA Turgutluâ€™da yaÅŸayan Mustafa T. (39), Ã¶nceki akÅŸam, iddiaya gÃ¶re saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, Seyfi Demirsoy Sokakâ€™ta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Aynur Manazâ€™Ä± (37) karnÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±. Mustafa T. olay yerinden kaÃ§arken,Â Manaz ise kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, yaralÄ± kadÄ±nÄ± ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Turgutlu Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rdÄ±. Tedaviye alÄ±nan Manazâ€™Ä±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Mustafa T. ise polis ekiplerince yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DoÄŸan Ã‡Ä°ZMECÄ° / DHA

Ä°ZÄ°NLÄ° MAHKÃ›M DEHÅžET SAÃ‡TI

Ä°ZMÄ°R Bucaâ€™da aÃ§Ä±k cezaevinden izinli olarak Ã§Ä±kan Åžehmuz SelÃ§uk (24), Ã¶nceki gÃ¼n 23.00 sÄ±ralarÄ±nda, sevgilisi olduÄŸu iddia edilen 1 Ã§ocuk annesi Melisa Kalemâ€™in (24) yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gitti. Burada ikili arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyenÂ nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken,Â Kalem kendini elektroÅŸok cihazÄ± ile korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada SelÃ§uk ise yanÄ±nda getirdiÄŸi pompalÄ± tÃ¼fekle Kalemâ€™e ateÅŸ etti. Kalem, vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerine isabet eden saÃ§malarla kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. SelÃ§uk,Â aynÄ± tÃ¼fekle kendisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Kalem ve SelÃ§ukâ€™un olay yerinde hayatlarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Halil Ä°brahim KARABIYIK / DHA

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