Öldürene 15 yıl yardım edene 25 yıl
RESTORAN işletmecisi Mahir Ardıç, 3 Ocak 2018’de iş kıyafetlerini almak için 17.00 sıralarında Üsküdar Aziz Mahmut Efendi Sokak’taki evine gitti.
Kapıyı üzerinde havlu ile eşi B.A. (28) açtı. Duş alacağını belirten B.A. eşine işe gitmesi gerektiğini söyledi. Ardıç ise eve girip salonda 3 yaşındaki kızını sevmeye başladı. Bu sırada kızı evde çıplak bir adam olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ardıç, işyerinde kurye olarak çalışan Çetin Tanrıtanır’ı eve çağırdı. Ardıç, ardiye olarak kullandıkları yeri açtığında, iç çamaşırını giymeye çalışan ve çıplak haldeki özel güvenlik görevlisi Mahmut Çütçü’yü gördü. Bu sırada eve gelen Tanrıtanır, kaçmaya çalışan Çütçü’yü tuttu. Mutfağa gidip bıçak alan Ardıç, önce eşini sonra da Çütçü’yü bıçakladı. Çütçü hayatını kaybetti, evden yaralı olarak kaçan B.A. ise hastaneye gitti.
MÜEBBET HAPSE İNDİRİM
Açılan davada Mahir Ardıç, Çütçü’yü ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’den 15 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz sanık Tanrıtanır’ın ise Çütçü’nün öldürülmesi eylemine asli fail olarak iştirak ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ceza, sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 25 yıla düşürüldü.
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