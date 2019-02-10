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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Öldürene 15 yıl yardım edene 25 yıl

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Öldürene 15 yıl yardım edene 25 yıl

RESTORAN işletmecisi Mahir Ardıç, 3 Ocak 2018’de iş kıyafetlerini almak için 17.00 sıralarında Üsküdar Aziz Mahmut Efendi Sokak’taki evine gitti.

Kapıyı üzerinde havlu ile eşi B.A. (28) açtı. Duş alacağını belirten B.A. eşine işe gitmesi gerektiğini söyledi. Ardıç ise eve girip salonda 3 yaşındaki kızını sevmeye başladı. Bu sırada kızı evde çıplak bir adam olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ardıç, işyerinde kurye olarak çalışan Çetin Tanrıtanır’ı eve çağırdı. Ardıç, ardiye olarak kullandıkları yeri açtığında, iç çamaşırını giymeye çalışan ve çıplak haldeki özel güvenlik görevlisi Mahmut Çütçü’yü gördü. Bu sırada eve gelen Tanrıtanır, kaçmaya çalışan Çütçü’yü tuttu. Mutfağa gidip bıçak alan Ardıç, önce eşini sonra da Çütçü’yü bıçakladı. Çütçü hayatını kaybetti, evden yaralı olarak kaçan B.A. ise hastaneye gitti.

 

MÜEBBET HAPSE İNDİRİM

Açılan davada Mahir Ardıç, Çütçü’yü ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’den 15 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz sanık Tanrıtanır’ın ise Çütçü’nün öldürülmesi eylemine asli fail olarak iştirak ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ceza, sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 25 yıla düşürüldü. 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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