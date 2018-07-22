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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
22.07.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Öldüren sessizlik! Sağır ve dilsiz sanıklara ceza yazdı

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Öldüren sessizlik! Sağır ve dilsiz sanıklara ceza yazdı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işitme ve konuşma engelli Arif Altay’ı (44) öldürüp, cesedini gömdüğü suçlamasıyla yargılanan işitme engelli sanıklar Saadet Kocabay (23), kardeşi Selim Burak Kocabay (22) ve anneleri Selda Kocabay (46) hakkına verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay’ın Arif Altay cinayetinde anne Selda Kocabay’ın cezasız kalmasından dolayı bozduğu dava yeniden görüldü. Yerel mahkeme bu kez işitme engelli olan anneye de ceza verdi. Selda Kocabay ile kızı Saadet Kocabay, Emine Girginer’in (21) öldürülmesi davasında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

2015 yılı Şubat ayında, Akhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Suyolu Mezarlığı Mevkisi’nde ot toplayan vatandaşlar, bir barakada yakılmış kadın cesedi görüp polise bildirdi. Cinayeti çözmek için kayıplar listesinde bulunanları araştıran polis, yakılan kadının işitme engelli Emine Girginer olduğunu saptadı. Girginer’in en son birlikte görüldüğü hepsi de işitme engelli olan Selda Kocabay ile kızı Saadet Kocabay, aile dostları D.D. gözaltına alındı.

İşaret dili tercümanı aracılığı ile ifadeleri alınan şüpheliler, ilk olarak yanmış kadın cesedinin bulunduğu yere, ardından Hashoca Mahallesi 67 Sokak’taki evlerine götürüldü. Şüphelilerin evlerinde olay yeri inceleme ekipleri bir dizi çalışma yaptı ve önemli ipuçlarına ulaştı. Yanmış kadın cesedinin bulunduğu bölgede ikinci bir ceset olduğu belirlenince, bu bölgede aramalar yoğunlaştı. İlk cesedin bulunduğu yere 100 metre uzaklıkta tarlada gömülen bir kişinin kemikleri bulundu. Kemikler buradan alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Yapılan araştırmalar sonucu yanmış cesedi bulunan kadının İzmir’in Seferihisar ilçesinde kaybolan sağır ve dilsiz Emine Girginer, 100 metre uzaklıkta kemikleri bulanan erkeğin de 15 aydır haber alınamayan sağır ve dilsiz Arif Altay olduğu belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren DNA araştırmalarından ve testlerinden sonra kemiklerin, Arif Altay’a ait olduğu kesinlik kazandı.

İKİNCİ CİNAYET SORGUDA ÇIKTI

Selda Kocabay ve kızı Saadet Kocabay, işaret diliyle ifade verdikleri sorgularında, Emine Girginer cinayetini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Selda Kocabay ile aynı mahallede oturan ve 2013 yılı Aralık ayında kaybolan sağır ve dilsiz Arif Altay’ın da böyle bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, anne- kızı, bunun için de çapraz sorguya aldı. Arif Altay’ın, gönül ilişkisi olduğu Saadet Kocabay’dan başka bir kadınla da ilişki yaşadığı için kardeşi Selim Burak Kocabay tarafından boğularak öldürüldüğü saptandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, ilk olarak, Arif Altay’ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırladı. Savcı, Saadet Kocabay ve kardeşi Selim Burak Kocabay hakkında, TCK’nın 81. maddesini içeren ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Emine Girginer’in öldürülmesiyle ilgili ise ikinci bir dava açıldı. Bu davada da Selda Kocabay, kızı Saadet Kocabay ve aile dostları D.D. hakkında TCK’nın 82/1-b bendi uyarınca ’canavarca ve eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ANNE CEZASIZ KALDIĞI İÇİN KARAR BOZULDU

Arif Altay’ın öldürülmesiyle ilgili Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Saadet Kocabay’a müebbet, kardeşi Selim Burak Kocabay’a ise 13 yıl hapis cezası verdi. Anne Selda Kocabay’a ise olayla ilgisi bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay, anne Selda Kocabay’ın cezasız kalması nedeniyle kararı bozdu. Dava yerel mahkemede yeniden görüldü. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci kez görülen davada, anne Selda Kocabay’a da müebbet hapis cezası verdi.

Emine Girginer’in öldürülmesi davasında ise mahkeme Selda Kocabay ile kızı Saadet Kocabay’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, delileri yok etmekle suçlanan diğer sanık, aile dostları D.D. ise beraat etmişti.


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