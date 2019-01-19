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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Öldüren polise 3. kez tahliye

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Öldüren polise 3. kez tahliye

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Şerzan Kurt’u 9 yıl önce bir protesto sırasında ateş ederek öldüren polis memuru Gültekin Şahin’e verilen 16 yıl hapis cezası bozuldu.

12 Mayıs 2010’dan beri yargı süreci şöyle: Kurt’u öldüren Gültekin Şahin’e Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava, 9 Eylül 2012’de bitti. Mahkeme, Şahin’i müebbete çarptırdı. Ardından 2005’te kaldırılan Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) bir maddeyi yeni TCK’ya uyarladı ve kendi işlediği suça, yardım indirimi yaptı. Müebbeti 8 yıla indiren mahkeme Şahin’i tahliye etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 14 Nisan 2014’teki ilk kararında, Şahin’e ‘haksız tahrikle kasten öldürme’den hapis istedi. Mahkeme, 15 Şubat 2015’te yeniden yargılamada, Şahin’e 16 yıl verdi. Şahin, tutuklandı. İtiraz üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. 1. Daire, 5 Aralık’ta, ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan ceza istemiyle kararı bozdu. Kurt’un içinde olduğu gruptan taş atıldığı gerekçesiyle haksız tahrik indirimi yapılmasına, Şahin için mahkemeye saygısından ötürü indirime gidilmesine karar verildi. Şahin tahliye edildi. Kurt ailesinin avukatı Erkan Şenses, “Bu vahim bir hata. Haksız tahrikin Şerzan’dan gelmesi gerekirdi. Ancak Şerzan’ın taş attığına dair kanıt yoktur” dedi. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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