Öldüren polise 3. kez tahliye
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Şerzan Kurt’u 9 yıl önce bir protesto sırasında ateş ederek öldüren polis memuru Gültekin Şahin’e verilen 16 yıl hapis cezası bozuldu.
12 Mayıs 2010’dan beri yargı süreci şöyle: Kurt’u öldüren Gültekin Şahin’e Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava, 9 Eylül 2012’de bitti. Mahkeme, Şahin’i müebbete çarptırdı. Ardından 2005’te kaldırılan Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) bir maddeyi yeni TCK’ya uyarladı ve kendi işlediği suça, yardım indirimi yaptı. Müebbeti 8 yıla indiren mahkeme Şahin’i tahliye etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 14 Nisan 2014’teki ilk kararında, Şahin’e ‘haksız tahrikle kasten öldürme’den hapis istedi. Mahkeme, 15 Şubat 2015’te yeniden yargılamada, Şahin’e 16 yıl verdi. Şahin, tutuklandı. İtiraz üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. 1. Daire, 5 Aralık’ta, ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan ceza istemiyle kararı bozdu. Kurt’un içinde olduğu gruptan taş atıldığı gerekçesiyle haksız tahrik indirimi yapılmasına, Şahin için mahkemeye saygısından ötürü indirime gidilmesine karar verildi. Şahin tahliye edildi. Kurt ailesinin avukatı Erkan Şenses, “Bu vahim bir hata. Haksız tahrikin Şerzan’dan gelmesi gerekirdi. Ancak Şerzan’ın taş attığına dair kanıt yoktur” dedi.
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