Öldüren kurşuna 5.5 yıl

Polis memuru Yunus Y.'nin de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken silah ateş aldı. Kurşun, karşı koltukta oturan Yetişgen'in sol göğsünden girip sırtından çıktı. Yetişgen kaldırıldığı hastanede öldü.



Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaydan 6 ay sonra görülen ilk duruşmada, Yunus Y.'nin hedef gözeterek ateş ettiğini belirten ifade vermesi üzerine tutuklanan Şahin, son kez hâkim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Said Şahin "Adaletinize güveniyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Said Şahin'i, 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkûm etti.