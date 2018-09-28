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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İdris EMEN
28.09.2018 - 00:34, Son Güncelleme:

Öldüren kamyona şerh

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Öldüren kamyona şerh

İstanbul Kadıköy’de, 7 Ekim’de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu üniversite öğrencisi Özge Kandemir hayatını kaybetmiş, arkadaşı Büşra Özsayın ise hafif bir şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından kamyon şoförü Aydın Yanık hakkında İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış ancak kamyon şoförüne 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Mayıs ayında sonuçlanan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

CEZA OY ÇOKLUĞUYLA

9 sayfadan oluşan gerekçeli kararda kazayla ilgili üç farklı bilirkişi raporu hazırlandığı ve son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kazanın oluşmasında kamyon şoförünün 1’inci derece kusurlu olduğu, Kandemir ile Özsayın’ın 2’nci derece kusurlu olduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda, İTÜ’nün hazırladığı bilirkişi raporunun mahkemece esas alınarak cezanın oy çokluğuyla verildiği belirtildi.
Kazanın yaşanmasında kamyon şoförünün ağır kusurlu oluğunu savunan mahkeme başkanı İbrahim Temir ise karara şerh koydu. 3 yıl 4 ay hapis cezası alan kamyon şoförüne daha ağır bir ceza verilmesi gerektiğini belirten Temir karşı oy gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Sanığın izinle girmesi gereken yola ağır taşıtla izinsiz girdiği, izinsiz girmesi neticesinde de her türlü durumu göz önüne aldığı ve bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği, taksire dayalı kusurunun açık olduğu anlaşılmış, sanığın üzerine atılı suçun işleniş biçimi, işlendiği yer, taksire dayalı kusurunun ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde sanığa TCK’nın 85/2 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden üst hale yakın bir ceza verilmesi gerektiği ve buna bağlı olarak da sanığın tutuklanması gerektiği görüşündeyim.”

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Öte yandan Kandemir Ailesi’nin avukatları da İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz etti. Kandemir Ailesi’nin avukatı Ömer Gedik, “Kazanın yaşanmasında sanığın birden fazla trafik kuralı ihlali yapması etkili olmuştur. Sanığa verilen ceza çok düşük olduğu için karara itiraz ettik” dedi. 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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