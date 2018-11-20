Öldüren gaz fişeğine indirimli ceza
HATAY’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Abdullah Cömert adlı gence biber gazı fişeği atarak ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis Ahmet Kuş’a verilen 13 yıl 4 aylık ceza, Yargıtay’ın kararı bozmasından sonra yapılan ikinci yargılamada 6 yıl 10 ay 15 güne indirildi.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava güvenlik gerekçesiyle Balıkesir’e taşınmıştı. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı ilk kararda, ‘gaz tüfeğini’ silah sayarak, sanık Kuş’a 13 yıl 4 ay hapis ceza vermişti. Bir üye hâkim Kuş’a 21 yıl ceza verilmesini isterken, savcı cezanın arttırılması için karara itiraz etti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, polisin kasten değil ‘bilinçli taksirle’ davrandığını ileri sürdü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de kararı bozdu. Bozma sonrası dün görülen duruşmada mahkeme, Kuş’un cezasını 6 yıl 10 ay 15 güne indirdi.
ÖNGÖRMÜŞ OLMALIYDI
Cömert ailesinin avukatı Eren Can, sanık polisin eğitimli olduğunu, Cömert’i 36 metrelik bir mesafeden ateş ederek öldürdüğünü öne sürerek “Eğitimli bir polisin bu sonucu öngörmüş olması gerekirdi. Kapsüllerin üzerinde, ‘İnsanların üzerine doğrudan atmayın, öldürücü olabilir’ yazıyor. Bu bilgiye sahip olmak için polis olmaya gerek yokken, eğitimli bir polis doğrudan ateş ediyor” dedi. Can, karara itiraz edeceklerini söyledi.
İddianamede, gaz fişeğinin atıldığı nokta ile Cömert’in vurulduğu nokta arasında 36 metre bulunduğu kaydedilerek, “Şüphelinin gaz fişeğinin birilerine isabet etmesi halinde yaralayıcı ve öldürücü zarar vereceğini öngörmesine rağmen kalabalığa doğru fişeği ateşleyerek olası kast ile maktulün ölümüne sebebiyet verdiği” ifade edilmişti.
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