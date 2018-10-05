'Öldürdüm' dedi, anne ve babasına el salladı
Bursa Gemlik'te Coşkun Parlak'ı öldürdükten sonra hüküm giyen Mehmet Hanifi Alparslan'ın (35) eşi Çiğdem Alparslan (34) geçim sıkıntısı yaşayınca 3 çocuğu ile birlikte kayınpederi Ebubekir ve kayınvalidesi Ayşe Alparslan'ın evine yerleşti.
Kaldığı Bandırma Açık Cezaevi'nden 4 Mayıs’ta izin alıp Gemlik'e gelen Alparslan, anne-babasının evine gitti. Mehmet Hanifi Alparslan, iddiaya göre başka yere taşınması konusunda eşi ile tartıştı. Ardından Mehmet Hanifi Alparslan, eşi Çiğdem Alparslan'ı ekmek bıçağı ile 19 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Alparslan hakkında, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada ifade veren Alparslan, "Eşimi ben öldürdüm, suçumu kabul ediyorum" dedi. Çiğdem Alparslan’ın babası ve annesi ise sanıktan şikâyetçi olduklarını söyledi.
Duruşma ertelenirken Mehmet Hanifi Alparslan, kayınpederi ile kayınvalidesine dönüp kendi elini öperek alnına koydu ve el salladı. Salon bir anda karışırken, polis duruşmayı izleyenleri dışarı çıkardı.
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