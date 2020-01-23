Öldürdükten sonra cesedi yakmıştı... Cezası belli oldu!

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bolu'nun Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ölümünden bir ay önce İzmit'in Gölcük ilçesinde kaldığı yetiştirme yurdundan firar eden 17 yaşındaki Burak Altuntaş, Bolu'ya gelerek dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dedesiyle birlikte yaşayan Burak’tan ailesi 1 hafta boyunca haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Burak Altuntaş’ın cansız bedeni bir menfezin içinde yakılmış halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Altuntaş'ı öldürdüğü tespit edilen 24 yaşındaki Fatih Alemdar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Fatih Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Alemdar, “Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Çocuğu Kasten Adam Öldürme” suçlaması ile hakim karşısına çıktı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Alemdar, “Ben geçmiş duruşmalardaki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bu olay, isteyerek yaptığım bir olay değildir. Pişmanım, takdir mahkemenindir” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Alemdar’ın sözlerinin ardından kararını açıkladı. Alemdar, “Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.