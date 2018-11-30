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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
30.11.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Öldürdükleri kadının arkasından "Biz onun elinde büyüdük" dediler!

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Öldürdükleri kadının arkasından "Biz onun elinde büyüdük" dediler!

Bursa'da 2 aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden kadının katil zanlılarının yargılanmasına başlandı. Hız sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada katil zanlılarından biri, maktule için, "Biz onun elinde büyüdük" dedi.

Olay haziran ayında Yıldırım'a bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüksek sesle müzik dinleyerek ve hız yaparak geçen bir araba mahallelinin tepkisini çekti. Araçtaki şahısları "Neden gürültü yapıyorsunuz" diye uyaran mahalle sakinleri ile araçtakiler arasında arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Sevda Doğan ve Zübeyde Şen isimli iki kadın yaralandı. Yaralılardan Sevda Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra Doğan'ın katil zanlıları ile olaya karışan şüpheliler Ferhat E, Fırat E, Hakan G, Ahmet T. ve Yusuf G. tutuklandı. Haklarında 'Basit yaralama, kasten öldürme, ruhsatsız silah kullanma' suçlarından iddianame hazırlanan sanıklar hakim karşısına çıktı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı sanıklara haklarında hazırlanan iddianameyi okudu. İddianamede olay günü tutuklu sanıkların bir araca bindikleri ve hız yaptıkları, bunu gören Birkan Öz isimli gencin araçtakilere "Neden gürültü yapıyorsunuz?" diye sorduğunu, buna kızan Ferhat E'nin Birkan Öz'e yumruk attığı ve tarafların birbirine girdiği belirtildi. Kavga etraftakilerin müdahalesi ile ayrılırken, Yusuf G. yanındaki silahla havaya ateş ederek beraberindekilerle birlikte yine araçla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan Muhlis Ş. ise evdeki silahını alarak sokağa çıktı ve o da havaya ateş etmeye başladı. Zübeyde Şen ile çıkan olaylarda hayatını kaybeden Sevda Doğan, olay yerinde kalan Ferhat E'nin üzerine giderek kavganın yeniden başlamasına sebep oldu. Bu esnada Muhlis Ş'nin sıktığı silah sesini duyan ve olay yerinden ayrılan diğer sanıklar geri geldi. Taraflar yeniden kavga etmeye başladı. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Sevda Doğan ile Zübeyde Şen kendilerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yaralılardan Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga eden taraflar arasında husumet olduğu öğrenildi.

Duruşmada savunma yapan Ferhat E, olay günü çocuğunun hasta olduğunu ve söz konusu arabayla çocuğunu hastaneye götüreceğini ifade ederek, "Çocuğumu hastaneye götürmek için Fırat ve Yusuf'tan araba istedim. Onlar da sağolsun bana arabalarını verdi. Beni beklerlerken Birkan yanlarına gelip neden bekliyorsunuz burada diye sordu. Bu soru biraz tahrik ediciydi. Kısa bir tartışmanın ardından ben Birkan'a bir yumruk attım. Daha sonra diğerleri de olaya müdahale etti ve tartışmaya başladık. O esnada Yusuf havaya ateş etti. Bizi sakinleştirdiler Fırat, Yusuf ve yanlarındaki diğer arkadaşlar olay yerinden ayrıldı. Sonra Muhlis abi silahla dışarı çıktı o da havaya ateş etti. Fırat ve arkadaşları bana bir şey yapacakları korkusuyla geri döndüler. Daha sonra yeniden kavga etmeye başladık. Çoğumuzun elinde silah ve bıçak vardı. Ben Sevda ablanın elinde büyüdüm. Ona kasten ateş etmedim. Kimin yaptığını da bilmiyorum" dedi.
Duruşmada savunma yapan sanıklar Ferhat E. ile benzer ifadeler verdi. Sevda Doğan'ı kimin vurduğunu bilmediklerini ifade eden sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Duruşma öncesinde tarafların yakınları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Saatlerce süren duruşmanın ardından taraflar yeniden birbirine girdi. Polis ekipleri gergin olan tarafların yeniden kavga etmemesi için geniş güvenlik tedbirleri arasında duruşma salonunu boşalttı. Duruşma eksik evrakların tamamlanması ve şahitlerin dinlenmesi için ertelendi.

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