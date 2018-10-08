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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
08.10.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Öldürdüğü kadının cesediyle 850 km yol gitmişti! Flaş gelişme

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Öldürdüğü kadının cesediyle 850 km yol gitmişti! Flaş gelişme

Adana'da aracına aldığı kadını bıçaklayarak öldürmesinin ardından cesedini yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araziye bıraktığı gerekçesiyle yargılanan TIR şoförü ile ilgili karar çıktı. Mahkeme heyeti sanığı, Neslihan Apa'yı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edip, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Çukurova ilçesi mevkisindeki TIR konaklama tesislerinde 5 Temmuz 2017'de aracına aldığı Neslihan Apa'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Doğan Y. ile avukatı katıldı. Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması nedeniyle mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Yaşanan olayı hatırlatan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, hırsızlık suçundan ise kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı için beraatine karar verilmesini istedi.

Son savunması sorulan Doğan Y. ise eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Adalete sığınıyorum." dedi. Mahkeme heyeti sanığı, Neslihan Apa'yı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edip, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Hırsızlık suçundan ise sanık hakkında beraat kararı verildi.

Kadının cesediyle yaklaşık 850 kilometre yol gitmişti

Doğan Y. hakkında "kasten öldürmek" ve "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından hazırlanan iddianamede, sanığın nakliye şirketinde şoför olarak çalıştığı, 5 Temmuz 2017'de Adana'ya yük getirdiği, bir yıldır tanıdığı Neslihan Apa'yı telefonla arayıp buluştukları belirtilerek, şoförün birlikte olduğu kadını aracında bıçaklayarak öldürdüğü aktarılmıştı.

Sanığın, kadının cesedini tırdaki yatağa koyduğu ve üzerini çarşafla örterek yoluna devam ettiği belirtilen iddianamede, Doğan Y'nin, Gebze'deki boş araziye götürdüğü Apa'nın cesedini kanala atıp üzerini otlarla kapattığı kaydedilmişti. İddianamede, Doğan Y'nin yer göstermesi üzerine Gebze'deki kanalda yapılan aramada insan saç ve kemikleri ile dişlerinin bulunduğu, yapılan DNA testinde cesedin kadına ait olduğunun belirlendiği bilgisine yer verilmişti.

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