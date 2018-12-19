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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
19.12.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Çarpıcı detay: Korkulan oldu, dediğini yaptı

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Çarpıcı detay: Korkulan oldu, dediğini yaptı

ANTALYA'da, eski nişanlısı Nuri Karaata'nın (35) tüfekle vurarak, öldürdüğü Simge Yıldız'ın (26) 1 yıl önce nişanı bozduğu, o tarihten bu yana da Karaata tarafından "Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni de ben öldüreceğim" diye tehdit edildiği ortaya çıktı. Simge Yıldız, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle bugün son yolculuğa uğurlandı.

Antalya'da dün işe gitmek için evden ayrılan Simge Yıldız, eski nişanlısı Nuri Karaata tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak, öldürüldü. Nuri Karaata, genç kadını öldürdüğü yere 20 metre uzaklıkta aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olayın ardından cansız bedenler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Otopsisi tamamlanan Simge Yıldız'ın cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Uncalı Mezarlığı'nda Yıldız için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Simge'nin annesi Gülsüm Yıldız, babası Mahmut Yıldız, engelli kız kardeşi Goncanur Yıldız ve yakın arabaları ile çalıştığı özel hastanedeki mesai arkadaşları katıldı. Acılı anne Gülsüm ile tek kardeşi Goncanur Yıldız, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Mahmut Yıldız ise yakınlarının desteğiyle banka oturtuldu. Kılınan namazın ardından Simge Yıldız'ın cenazesi, götürüldüğü Nebiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çarpıcı detay: Korkulan oldu, dediğini yaptı
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1 YILDIR ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ

Öte yandan genç kadının iş arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, 1 yıl önce Simge Yıldız ve Nuri Karaata'nın ayrıldığı, o günden bu yana Karaata'nın, Yıldız'ı "Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni de ben öldüreceğim" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

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