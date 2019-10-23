Öldürdüğü eşinin ailesine, tehdit dolu mektup yazmış!

Anadolu Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Türkay Cucur ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Muammer Küçük, sanık Türkay Cucur’dan, dosyaya konan mektubun sanık tarafından yazılıp yazılmadığının sorulmasını talep etti. Bunun üzerine sanık Cucur, “avukat beyin gösterdiği mektubu ben yazdım” dedi.

Sanık Türkay Cucur yazdığı mektupta, “Deli Berrin seni geberticem. Yavşak Cumhur beş para etmez. Seni de geberticem. O ukala çok bilmiş oğlunu da s...cem. Pek yakında. Nasıl mutlu musun? Çok hakkımı yediniz. Beni köpek gibi gördünüz. Köpek sizsiniz. Hepiniz beş para etmez. Deli Berrin, senin yerin akıl hastanesi oraya atsınlar seni. Allah belanı versin. Siz insan mısınız? Allah biliyor, Billur günahsızdı. Beni çıldırttı. Bundan sonra rahat yok size. Üçünüzü de geberticem. Berrin hanım, kocan çok yavşak. Her şeyi kendi çıkarına kullanıyor. Kocan çok karaktersiz. Haysiyet yok onda. Seni her zaman aldatıyor. Sen saf ve salağın tekisin. Annen ve sen akıl hastasısınız. Sen tam şizofrensin. Bir iyi, bir kötü. Hiç bir tane komşun yok. Seninle görüşmüyor, anlamıyor musun. Kocan parayı bulunca kendini bir şey sandı. İşi gücü yalan. Cumhur, beni Allah affetsin, siz değil. Yavşaklar. Ben nasıl bir yere düşmüşüm. 10 senedir kabir azabı çekiyorum” diye tehditlerde bulundu.

Mahkeme heyeti, Türkay Cucur’un Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ÖNCE BOĞMAYA KALKIŞTI SONRA DEFALARCA BIÇAKLADI

Kadıköy’de 6 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda, tartıştığı 10 yıllık eşi Burcu Cucur’u defalarca bıçaklayarak öldüren Türkay Cucur, evinden valizini alıp kaçtıktan sonra aynı gün Sarıyer’de yakalanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Türkay Cucur savcılıktaki savunmasında, “Bana, ‘niye dolanıyorsun’ diye sordu. Yanına oturup kendisiyle konuşmaya başladım. Ondan sonra o bunalım içerisinde önce yastıkla kendisini boğmaya çalıştım. Sonrasında elime sivri uçlu bir demir parçası geçti. Bağırmaya başlayınca sussun diye bir kaç defa vurdum. O sırada, ‘ben sana eziyet çektirdim. İstersen öldür beni’ diye söyledi. ‘Komşular yetişin’ diye de bağırıyordu. Aramızda arbede olunca yataktan düştük. Eşimin kapıya doğru koşmaya başlaması üzerine mutfağa gidip oradan aldığım küçük bir ekmek bıçağı ile kendisine vurmaya başladım. O sırada bıçak kırıldı. Başka bir bıçak aldım ve sapladım. Kaç defa sapladığımı bilmiyorum. Acı çekmesin diye mutfağa gidip başka bir bıçak aldım. Üzerine oturdum ve o bıçakla da acı çekmemesi için boğazını kestim” demiş ve ifadesinin ardından tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Türkay Cucur hakkında, “Eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.