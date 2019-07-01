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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı... Korkunç cinayette yeni gelişme

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Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı... Korkunç cinayette yeni gelişme

Çorum'da ayrı yaşadığı 20 yaşındaki eşini tabancayla vurarak öldüren kişi ile genç kadının annesi ve babası tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşık Mahsuni Şerif Parkı yakınlarında, ayrı yaşadığı eşi Gökçen Ş'nin (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Selim Ş. (25), genç kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. ile S.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Selim Ş'nin, savcılıktaki sorgusunda, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığını ve kendisiyle barışmak için Zonguldak'tan Çorum'a geldiğini ifade ederek, "Kendisiyle barışmak için kayınvalidem ve kayınpederimi de yanıma alıp Çorum'a geldim. Barışmak istemediğini söyleyince çocuğumu almak istedim. O sırada tartıştık. Ben de korkutmak için tabancayla ateş ettim. Mermi isabet edince de yaralandı. Sonra araca bindirip hastaneye götürürken polisler bizi durdurdu." diye konuştu.

Genç kızın annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. de ifadelerinde, ayrı yaşayan kızları Gökçen ile damatları Selim Ş'yi barıştırmak için Çorum'a geldiklerini, damatlarının kızlarını öldüreceğinden kesinlikle bilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı... Korkunç cinayette yeni gelişme

S.Ş. ise genç kızın Çorum'daki adresini, barışmak için kente gelen eşi ile ailesine kendisinin verdiğini, ancak olayın böyle sonuçlanacağını tahmin etmediğini öne sürdü.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Selim Ş, "kasten öldürmek" suçundan, Neslihan ve Yaşar Ş. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından tutuklandı, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada genç çiftin bir yaşındaki kız çocuklarının da koruma altına alındığı öğrenildi.

Kentte dün öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşık Mahsuni Şerif Parkı yakınlarında buluşan Gökçen Ş. ile Selim Ş. arasında çıkan tartışmada genç kadın eşi tarafından silahla boynundan yaralanmıştı. Eşini otomobile bindirip uzaklaşan Selim Ş, Saat Kulesi mevkisinde polis ekiplerince yakalanmış, sağlık ekiplerinin incelemesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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