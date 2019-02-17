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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.02.2019 - 22:15, Son Güncelleme:

Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle yakalandı

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Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra plakasız araçla kaçan cinayet zanlısı, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol kontrolü yapan jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp izini kaybettirdi. Zanlı saklandığı menfezde yakalandı.

Olay, dün gece Antalya’ya bağlı Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve araması sırasında plakasız aracı durdurmaya çalıştı. Sürücünün durmayarak kaçması jandarma ekipleri peşine düştü.

MENFEZDE YAKALANDI

Araç gittiği güzergahta yaşanan kovalama sırasında Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine de bilgi verildi. Yapılan aramalar sonucunda araç Gevrekli Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri araç sürücüsü Emre K.’yi (24) yol altında bulunan menfeze saklanmış olarak buldu.

Gözaltına alınan şüpheli Emre K.’nin ilk ifadesinde, Antalya’nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen’in (25) babasına ait 07 BIG 56 plakalı araçla Kepez İlçesi Baraj Mahallesinde gezmeye başladığını daha sonra araç içerisinde tartıştıkları Atıf Ergen’i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti.

"ATLAYINCA KORKUP KAÇMIŞ"

Şüpheli Emre K.'nın olayın ardından arkadaşı Atıf Ergen’in araçtan kaçmak isteği sırada Baraj Mahallesinde bulunan baraja ait sulama kanalı içerisine düştüğünü ve kendisinin de korkup arkadaşının aracını alarak olay yerinden kaçtığını söyledi. Zanlının, yakalanmamak için aracın plakalarını sökerek Konya’ya gittiğini ve yolda karşılaştığı jandarma ve polis ekiplerinin "dur" uyarılarına uymayarak kaçtığını, arkadaşının son durumunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Cinayet zanlısının ifadeleri doğrultusunda, olayla ile ilgili olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenildi.

CESET BARAJ GÖLETİNDE BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bölgede yapılan aramada Atıf Ergen’in cansız bedeni Kepez Baraj Göletinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Emre K.'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan arandığı da öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (17.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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