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    Öldürdü 8 ay yattı serbest kaldı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    25.04.2018 - 22:47 | Son Güncelleme:

    Trafik tartışmasında Fahri Aktaş’ı öldüren A.Ş.’nin beraat etmesi, Yargıtay’ın, “ceza alsın” kararı sonrası 12 yıl hapis cezası alması ve 8 ay tutukluluktan sonra serbest kalması, tartışma yarattı. Dava dosyasına göre Konya Meram’da 6 Temmuz 2010 tarihinde A.Ş., 3 kız babası Fahri Aktaş’ı bıçaklayarak öldürdü. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten adam öldürmekten” açılan davada, olaydan sonra tutuklanan ve 8 ay cezaevinde kalan A.Ş., nefsi müdafaa altında suçu işlediği gerekçesiyle beraat etti.

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozup A.Ş.’ye kasten adam öldürmekten ceza verilmesine hükmetti. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada A.Ş.’ye bu kez müebbet hapis cezası verildi. Suçun ağır tahrik ve nefsi müdafaa kapsamında işlendiği gerekçesi ve iyi hal indirimi yapılarak 12 yıl 6 aya indirildi. Mahkeme A.Ş.’nin serbest kalmasına da hükmetti. Fahri Aktaş’ın eşi Muskal Aktaş verilen karara isyan ederek “Adalet bu mu? Öldürmenin bedeli 8 ay cezaevinde yatmak mı? Ya bana Fahrimi geri versinler ya da katili tutuklasınlar. 3 kızımla ortada kaldık” diyerek gözyaşı döktü.

    Etiketler: gazetehaberleri , tartışma , gündem
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