Öldürdü 8 ay yattı serbest kaldı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozup A.Ş.’ye kasten adam öldürmekten ceza verilmesine hükmetti. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada A.Ş.’ye bu kez müebbet hapis cezası verildi. Suçun ağır tahrik ve nefsi müdafaa kapsamında işlendiği gerekçesi ve iyi hal indirimi yapılarak 12 yıl 6 aya indirildi. Mahkeme A.Ş.’nin serbest kalmasına da hükmetti. Fahri Aktaş’ın eşi Muskal Aktaş verilen karara isyan ederek “Adalet bu mu? Öldürmenin bedeli 8 ay cezaevinde yatmak mı? Ya bana Fahrimi geri versinler ya da katili tutuklasınlar. 3 kızımla ortada kaldık” diyerek gözyaşı döktü.