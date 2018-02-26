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    Öldüğü, alt katı su basınca anlaşıldı

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 14:42 | Son Güncelleme:

    TRABZON’da, Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu (48), oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, 2 No'lu Beşirli Mahallesi Nurettin Doğan Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Alena Topaloğlu'nun (48) evinden su sızıntısı olduğunu fark eden komşuları, durumu site yöneticisine bildirdi.

    Site yöneticisi de Topaloğlu'na cep telefonu ile ulaşamadığını ve bir süredir kendisinden haber alınamadığını polis ekiplerine iletti.

    Bunun üzerine itfaiye ekipleri yardımıyla balkondan eve giren polis, Alena Topaloğlu'nu yatağının üzerinde ölü buldu.

    Evin bazı bölümlerinde kan izlerinin olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları incelemenin ardından cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Öldüğü, alt katı su basınca anlaşıldı

    Etiketler: şüpheli ölüm , son dakika
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