Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma
GeriGündem Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)
26.01.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma

KAZAKİSTANLI Ural Dusembin (39), kendisine öldüğü söylenen, ancak hayatta olduğunu öğrendiği Türk vatandaşlığına geçip Kadriye Tucan (65) adını alan annesini 38 yıl sonra buldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde duygulandıran kavuşmada, anne ile oğlu sarılarak gözyaşı döktü, hasret giderdi.

Kazakistanlı anne ve oğlunun film senaryolarına konu olacak kavuşma hikayesi, Kulbarshin ile eşi Tlemes Dusembin'in anlaşmazlık yaşanmasıyla başladı. 3 çocuk annesi Kulbarshin Dusembin, 1 yaşındaki oğlu Ural'ı boşandığı eşine bırakarak 2 kızıyla evden ayrıldı.

Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Kazakistan'ı terk ederek Moldova'ya yerleşen kadın, kızlarıyla burada yeni bir yaşam kurdu. Ancak kızlarının biri vefat eden Kulbarshin, diğer kızı ile 1999 yılında geldiği Türkiye'de Artvin'in Şavşat ilçesine yerleşti. Burada evlenenen ve Türk vatandaşlığına geçip Kadriye Tucan adını alan kadın, bakıcılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Geride bıraktığı oğluna ulaşmak isteyen Kadriye Tucan'ın yıllar süren girişimleri ise sonuçsuz kaldı. 

Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma



GERÇEĞİ ÖĞRENDİ, ANNESİNE KAVUŞTU

Yıllardır Kazakistan'da kendisine annesinin öldüğü söylenen Ural Dusembin, geçen ay bir komşusundan hayatta olduğu gerçeğini öğrendiği annesinin Türkiye'de, Artvin'in Şavşat ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Konsolosluklar aracılığıyla ulaştığı annesi ile telefonla görüşen Ural Dusembin, Türkiye'nin yolunu tuttu. Dusembin, geldiği Şavşat'ta annesine kavuştu.

Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Herkesi duygulandıran buluşmada anne-oğul sarılarak gözyaşı döktü, hasret giderdi. Yıllar sonra kavuştuğu oğlunun elini bırakmayan Kadriye Tucan, "Dünyalar benim oldu" derken, oğlu Ural Dusembin ise "Artık annemi hiç bırakmayacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma



'KALBİMİZ BİZİ KAVUŞTURDU'

Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kadriye Tucan, bunca yıl evladının hasreti ile yaşadığını anlattı. Tucan, "Oğluma, benim öldüğümü söyleyerek kandırmışlar. Ama bir iyi komşumuz oğluma, 'annen sağdır' demiş. Oğlum da beni aradı, buldu.

Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Allah çok büyük. Kalbimiz bizi kavuşturdu. Ben de ulaşmaya çalıştım, ama başaramadım. Keşke oradakiler, oğluma benim öldüğümü söylemeseydiler. Canım oğlumu ben parmak kadarken bıraktım. Adam olarak geldi, beni buldu. Beni çocuğumdan zorla ayırdılar. Şu an sanki onu yeniden doğurdum. Ama bebek şeklinde değil, adam şeklinde oldu. Dünyalar benim oldu” dedi.

Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma



'ANNEMİN SAĞ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Kavuştuğu annesine bundan sonra hep sahip çıkacağını belirten Ural Dusembin de, "Bana hep 'annen öldü' dediler. Ama ben hiç inanmadım. Hep içimde annemin sağ olduğunu düşündüm. Çünkü çevremizde bu şekilde parçalanmış çok aile vardı. Bir gün bulacağıma, anneme kavuşacağıma hep inandım. Bugün anneme kavuştum. Annemle nasıl karşılaşacağımı düşünüyordum.

Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Yolda gelirken bacaklarım titriyordu. Annem için canımı veririm. Artık annemi hiç bırakmayacağım. Ben inanıyorum ve biliyorum ki annem beni bırakmadı. Anneme beni bıraktırdılar. Annesiz büyüyerek zor günler geçirdim. Arkadaşlarım yanımda annelerine sarılırken, içimi bir hüzün kaplıyordu. Boynu bükük oradan uzaklaşarak ağlıyordum. Artık anneme kavuştum ve ona sahip çıkacağım" diye konuştu. 

Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi... 38 yıl sonra duygulandıran kavuşma



EL ELE ŞAVŞAT'I GEZDİLER

Birbirlerine kavuşan anne ve oğlu Şavşat ilçesinde de gezintiye çıktı. Anne ve oğlunun kavuşmasına tanıklık eden esnaf Recep Temur, yaşananlara sevinip, duygulandıklarını dile getirdi. Temur, "Bu duygular anlatılmaz yaşanır. Bir tarafta anne, bir taraf da evlat hasreti. İkisi bir araya gelince katlanıp önce gözyaşı, daha sonra hüzün oluyor. Sonra da bu hüzün yerini duygulu gülümsemelere bırakıyor" diyerek kavuşmanın kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serbest bırakılan Alparslan Kuytul tekrar tutuklandı

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Poseidon direnemedi

Kayak merkezinde 70 kişi mahsur kaldı