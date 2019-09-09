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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri'Öldü' denilerek morga gönderilmişti! Gözyaşları içinde kızı için böyle seslendi...
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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
09.09.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

'Öldü' denilerek morga gönderilmişti! Gözyaşları içinde kızı için böyle seslendi...

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Antalya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan, hastanede 'öldü' denilerek morga gönderilen Yonca Hakgüden (19), morg kapısında yaşama döndü. 3 yılda 16 ameliyat geçiren genç kızın gözü yaşlı babası Arif Hakgüden (45), tedavi için uzanacak yardım eli bekliyor.

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  • Morg kapısında hayata dönen kızı için yardım istiyor
  • Morg kapısında hayata dönen kızı için yardım istiyor
  • Morg kapısında hayata dönen kızı için yardım istiyor
  • Morg kapısında hayata dönen kızı için yardım istiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kepez ilçesinde 24 Aralık 2016 tarihinde, çalıştığı kuaförden çıkan Yonca Hakgüden, 75'inci Yıl Bulvarı'nda bulunan evine gitmek için yolun karşısına geçmek isterken, M.R.K.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü kazanın ardından kaçarken, genç kız 45 dakika yol ortasında kan içinde yattı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleden sonra ağır yaralı Yonca Hakgüden'i ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

MORG GİRİŞİNDE HAYATA DÖNDÜ

Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen baba Arif Hakgüden, kızını görmek istedi. Hastane yetkilileri 'Başınız sağ olsun' diyerek kızının yaşamını yitirdiğini ve morga gönderildiğini söyledi. Kızını son bir kez görmek isteyen Hakgüden, morga koştu. Morg girişindeki kalabalığı gören baba, ne olduğunu anlamaya çalışırken kızının sedyeyle hastaneye geri götürüldüğünü gördü. Ne olduğunu soran babaya görevliler, morg girişinde kol ve bacaklarının kıpırdadığını, yaşamsal fonksiyonlarının geri geldiğini söyledi.

80 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hemen yoğun bakıma alınıp ameliyat edilen Yonca Hakgüden'in kafatası kemikleri alınarak ödem toplayan beyin baskısı hafifletildi. 80 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren, 20 gün de normal serviste kalan genç kız, 3 yılda 16 ameliyat geçirdi. Yatağa bağımlı hale gelen ve tüm vücudunda kasılmalar meydana gelen Yonca Hakgüden, çevresinde olup bitenlere ise yüzünde beliren tebessüm ve gözünden akan yaşlarla karşılık veriyor.

GÖZ YAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Gözü yaşlı baba Arif ve anne Leyla Hakgüden, Yonca'nın hem kişisel bakımını yapmak hem de fizik tedavisine yardımcı olmak adına başından bir an olsun ayrılamıyor. Kızını ve eşini yalnız bırakamadığı için işten ayrılan Arif Hakgüden, yıllardır acı içinde yaşadıklarını söyledi. Komşularının ve yakınlarının yardımları sayesinde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Arif Hakgüden, kızının tedavisine yardımcı olacak hayırseverlerden destek istedi. Baba Hakgüden, "Kızım lise 2'nci sınıf öğrencisiydi. Hafta sonları kuaförde çalışıyordu. İşten eve dönerken otomobil çarpıp kaçmış. Doktorlar bize öldüğünü söyledi. Sonra bir anda yaşama geri döndü ve ameliyata aldılar. Doktorlar gerekeni yaptıklarını söyleyip eve gönderdi. Kızımın bezine kadar değiştiriyorum. Yeniden yaşama dönmesini bekliyoruz. Tedavisi mutlaka vardır" dedi. Arif Hakgüden, 17 yaşındaki Duran Ali adında bir oğlu olduğunu, onun da yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Diğer yandan kazanın ardından yakalanan sürücü M.R.K.'nin tutuksuz yargılandığını, 3 yıl geçmesine rağmen davadan sonuç çıkmadığından yakınan Arif Hakgüden, adaletin en kısa sürede yerini bulmasını beklediklerini söyledi.

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