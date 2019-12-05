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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.12.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Olçok ailesinden açıklama: Nihal Hanım'ın soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

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Olçok ailesinden açıklama: Nihal Hanım'ın soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un Nihal Olçok ile 2013'te anlaşmalı boşandığını belirterek, "Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir." açıklamasında bulundu. 

Olçok ailesinden yapılan yazılı açıklamada, şehit Erol Olçok'un Nihal Olçok ile evliliğini 2013'te anlaşmalı boşanmayla sonlandırdığı ve boşanmanın 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleştiği kaydedildi. 

Çiftin çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetinin Erol Olçok'un aldığı, şehadetinden sonra çocukların vasisinin de  amcaları Cevat Olçok olduğu anlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Nihal Hanım, 30 Kasım 2016'ya kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok ailesi olarak, Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

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