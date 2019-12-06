Olçok ailesi: Soyadımızı kullanmasın

"Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. Olçok Ailesi’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Şehit Erol Olçok, Nihal Hanım'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma 04.09.2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun’un velayetini Erol Olçok almış, şehadetinden sonra çocukların vasisi amcaları Cevat Olçok olmuştur. Nihal Hanım, 30.11.2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok Ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır.

ŞAHSİ GÖRÜŞLERİ

Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyu ile paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok Ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok Ailesi’ni bağlamamakta ve şehit Erol Olçok’un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım’ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” (DHA)

NİHAL OLÇOK: BEN EVLATLARIMIN SOYADINI TAŞIYORUM

OLÇOK Ailesi’nin kamuoyuna yaptığı yaptığı açıklamanın ardından Hürriyet’e konuşan Nihal Olçok şunları söyledi: “Olçok soyadı, oğlum Abdullah Olçok’un soyadıdır. Ben evlatlarımın soyadını taşıyorum. Ben bu ifadelerimi 6 ay önce de, 1 yıl önce de, 2 yıl önce de söyledim. Bugün bunların dillendirilmesi çok manidar. Ayrıca boşandığımı ben zaten daha önce sosyal medyadan paylaşmıştım. Dün (önceki gün) bir gazeteye verdiğim röportajda da bunu söylemiştim. Boşandığım, sakladığım bir konu değildi. Bu soyadını Abdullah’ın şehitliğinden sonra mahkeme kararıyla geri aldım. Abdullah benim evladım. Çocuklarım boşandığımızı 15 Temmuz’dan sonra öğrendi. O tarihten bu yana da ayrı evlerde yaşamaya başladık. Bu soyadını gururla taşımaya devam edeceğim.” (Fatma AKSU / İSTANBUL)

15 TEMMUZ’DA ŞEHİT OLDULAR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri birlikte çalışan Arter Reklam’ın sahibi Erol Olçok ile Nihal Olçok 1997 yılında evlenmişti. Olçok çiftinin Abdullah, Şamil ve Emir adında 3 çocuğu vardı. AK Parti’nin reklam danışmanlığını yapan Erol Olçok, büyük oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eski adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde darbeye direnenler arasındaydı. Baba ile o zaman 17 yaşında olan oğlu Abdullah darbecilerin ateşiyle şehit oldu.